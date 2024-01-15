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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İMKON ile bir araya geldi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede, inşaat sektöründeki gelişmeler, deprem riski yoğun bölgelerde yapı stoklarının iyileştirilmesi ve inşaat maliyetlerinin düşürülmesi konuları ele alındı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ticaret Bakanlığımızda bir araya geldik. İMKON, Türkiye inşaat sektörünün önemli bir temsilcisi olarak, kentsel dönüşüm, yapı denetimi ve deprem güvenliği gibi hayati konularda aktif rol oynamakta. Görüşmemizde, sektördeki gelişmeler, deprem riski yoğun bölgelerde yapı stoklarının iyileştirilmesi ve inşaat maliyetlerinin düşürülmesi konularına odaklandık. Müteahhitlik mesleğinin niteliğini artırma ve sektörün daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması yönünde atılabilecek adımları ele aldık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ömer Bolat Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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