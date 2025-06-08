Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eşinin Teyzesinin Cenazesine Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eşinin Teyzesinin Cenazesine Katıldı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eşinin teyzesinin cenaze törenine katıldı. Sebahat Dündar için düzenlenen cenaze namazında, bakanın yanı sıra yerel yönetim temsilcileri ve aile üyeleri de yer aldı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, eşinin teyzesi Sebahat Dündar'ın (86) cenazesine katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın eşi Suna Bolat'ın teyzesi Sebahat Dündar, Şarköy'de dün akşam hayatını kaybetti. Dündar için Şarköy Çarşı Camisi'nde bugün öğle vakti kılınan cenaze namazına Bakan Bolat ile Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, aile yakınları ile bölge halkı katıldı. Şarköy Müftüsü Ramazan Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Sebahat Dündar, Sarıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bakan Bolat, cenazede taziyeleri kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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