Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağcılar’daki Toplu Düğün Şölenine Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağcılar Belediyesince bu sene 30'uncusu düzenlenen toplu düğün şöleninde 8 çifte nikah şahitliği yaptı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda dünyaevine giren çiftlerin nikahını Belediye Başkanı Yasin Yıldız kıydı.

Ticaret Bakanı Bolat'ın yanı sıra Kaymakam Abdullah Uçgun, İlçe Müftüsü Ömer Kayhan ve bazı hayırsever iş insanları, çiftlerin mutluluklarına şahitlik etti.

Evlilik cüzdanlarının verilmesinin ardından çiftleri ve ailelerini tebrik eden Bakan Bolat, şunları dile getirdi:

"Bugün Bağcılar Belediyemizin 30 yıldan bu yana düzenlediği toplu nikah töreni için bir aradayız. Öncelikle evlenen çiftleri yürekten tebrik ediyorum. Rabb'im iki cihan saadeti versin. Ailelerini de tebrik ediyorum. Allah hayırlı, mübarek eylesin. Böylece 8 yeni aile kurulmuş oldu. Ülkemizin geleceği için çok önemli yeni temeller atmış olduk. Cenabıallah'ın emri, sevgili Peygamberimizin sünneti üzerine evlilikler oluyor, yuvalar kuruluyor. İnşallah onların evlatları, yeni nesiller de toplumumuzun, ülkemizin geleceğinin emanetçileri olacaklar."

Belediye Başkanı Yıldız da nikahı kıyılanlara yeni hayatlarında sağlık ve mutluluk diledi.

Programın sonunda çiftlere iş insanlarınca oturma grubu, beyaz eşya ve mutfak takımından oluşan çeyiz seti hediye edildi.