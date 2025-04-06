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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya üzerinden kutlayarak, ajansın önemine ve çalışanlarına başarı dileklerinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılını kutladı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kurtuluş Savaşı'mızın en zorlu günlerinde milletimizin haklı sesini dünyaya duyurmak üzere kurulan Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Doğru, hızlı ve güvenilir haberciliğiyle ülkemizin gururu olan Anadolu Ajansının tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel
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