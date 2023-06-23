Ticaret Bakanı Ömer Bolat Adıyaman'da depremzedelerle görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Adıyaman'da konteyner kenti ziyaret etti, depremzedelerle görüştü. Kentte çeşitli temaslarda bulunan Bolat, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Petrol Caddesi'nde kurduğu Cendere K-8 Yaşam Alanı'nı gezdi. Burada depremzede vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinleyen Bolat, çocuklara da hediye dağıttı. Bolat, daha sonra deprem bölgesindeki programları kapsamında Malatya'ya hareket etti.