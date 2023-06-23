Üye Girişi
Haberler
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Adıyaman'da depremzedelerle görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Adıyaman'da depremzedelerle görüştü

Güncel Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Adıyaman'da konteyner kenti ziyaret etti, depremzedelerle görüştü. Kentte çeşitli temaslarda bulunan Bolat, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Petrol Caddesi'nde kurduğu Cendere K-8 Yaşam Alanı'nı gezdi. Burada depremzede vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinleyen Bolat, çocuklara da hediye dağıttı. Bolat, daha sonra deprem bölgesindeki programları kapsamında Malatya'ya hareket etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Adıyaman'da konteyner kenti ziyaret etti, depremzedelerle görüştü.

Kentte çeşitli temaslarda bulunan Bolat, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Petrol Caddesi'nde kurduğu Cendere K-8 Yaşam Alanı'nı gezdi.

Burada depremzede vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinleyen Bolat, çocuklara da hediye dağıttı.

Bolat, daha sonra deprem bölgesindeki programları kapsamında Malatya'ya hareket etti.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Kahramanmaraş Ömer Bolat Adıyaman Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title