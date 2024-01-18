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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafları oyladı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bolat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek 'haber', 'çevre ve yaşam', 'spor', 'Gazze: Kanıt' ve 'Deprem: Umut' kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bolat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze : Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" adlı fotoğrafını seçen Bolat, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyadaki en büyük felaketlerden olduğunu, depremin ardından mucize kurtarışların gerçekleştirildiğini belirtti.

Bolat, söz konusu fotoğraf karesinde, kurtarılan bir depremzedenin hayata umutla gülümsediğini ifade ederek, "Onu kurtaranlar da büyük bir azim ve gayretle depremzedeyi hayata döndürmeye çalışıyor. Bu nedenle depremden geriye kalan acı ve yıkımdan sonra hayata yeniden başlangıcın sembolü olarak gördüm." dedi.

" Gazze : Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman" fotoğrafını seçen Bolat, şöyle konuştu:

"Bu fotoğraf, İsrail'in Gazze'deki soykırım ve katliamının en açık delilidir. Kadın, çocuk, bebek, yaşlı, engelli demeden sivil halka karşı yapılan yok etme eyleminin net ifadesidir. 2. Dünya Savaşı'nda dahi az görülen bir yıkım ve acının sembolüdür. Yıkımın yanında hayata tutunmaya çalışan bir Gazzeli'nin resmi. 'Gazze'yi bırakmayacağız', 'İsrail'e teslim etmeyeceğiz' mesajı veriyor."

Bolat, "çevre-yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf imzalı "İlk kıblede namaz" fotoğrafını tercih ederek, "İslam'ın ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, 1967'den beri İsrail işgali altında. Doğu Kudüs'te yaşayan 300 bin kadar Filistinlinin, İsrail'in tüm yıkma çabalarına rağmen ayakta tutmak için kendini feda ettikleri, cansiperane savundukları, İsrail'in işgali ve katliamlarına karşı direnişin sembolü olduğu için bu fotoğrafı tercih ettim." ifadesini kullandı.

"Haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev" adlı karesine oy veren Bolat, "Ekonomisi ve savunma sanayisiyle güçlü Türkiye'nin dünyada saygın bir yere sahip olduğunun ve dünyanın en güzel şehri İstanbul'da, Asya ve Avrupa yakasını birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen yanında Türkiye'mizin 100 yıl sonra inşa ettiği ilk uçak gemimiz ile savaş gemilerimizin geçit resminin sembolü. Dünya güzeli İstanbul'u, savunma sanayisi ve askeri açıdan güçlü Türkiye'yi sembolleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, "spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" isimli fotoğrafını seçti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın elde ettiği Avrupa şampiyonluğunun ülkeye, millete büyük sevinç ve umut yaşattığını dile getiren Bolat, "Sporda Türk insanının ve kadınının çok başarılı olabileceğinin ispatı olan bu zafer, 2023 yılının spordaki en önemli olayıdır." dedi.

"2023 yılı dünya için zor bir yıl oldu"

Bakan Bolat, "Yılın Kareleri" oylamasına ilişkin de şunları kaydetti:

"2023 yılı dünya için ekonomide durgunluğun hakim olduğu, ticaretin gerilediği zor bir yıl oldu. Depremin büyük yıkımı ve 51 bin can kaybımız ile sarsıldığımız ama yeniden ayağa kalmak için 11 şehrimizi yeniden imar ve inşa faaliyetlerimizin bütün hızıyla başladığı, devam ettirildiği bir meydan okuma yılıydı. Sporda başarılı bir yıldı. A Milli Futbol Takımı'mız Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti. Voleybolda Avrupa Şampiyonu olduk ama uluslararası arenada Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıkımı devam ederken, İsrail'in Gazze'deki soykırımının büyük acısı son 3 aydır yüreğimizi dağlıyor. Bunu durdurmak için uluslararası diplomaside ve kamuoyunda hükümetimiz ve Cumhurbaşkanı'mız büyük çaba sarf ediyor. Savaşın acısını çeken ailelerin, sivillerin Gazze'de yaşadığı dram, İsrail'in nasıl bir katliam ve soykırım yaptığının açık delili oluyor. İnananlar, çalışanlar ve doğrular her zaman zafere ulaşacaktır. Zalimler, bu dünyada da ahirette de her zaman kaybedecektir."

Kaynak: AA / Güncel

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