Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 2024'e kadar 8 milyar dolar e-ihracat hedefliyoruz

TİCARET Bakanı Ömer Bolat Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen E- İhracat Zirvesi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bolat, '2024'ün ilk 8 ayında ise e-ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 oranında bir artışla 4.16 milyar dolara yükselmiş ve toplam mal ihracatımız içindeki payı da yüzde 2.7'ye yükselmiş bulunmaktadır.2024'ün sonuna kadar, toplamda 8 milyar dolar e-ihracata ulaşmayı hedefliyoruz' dedi.

İstanbul Küresel E- İhracat Zirvesi (IGEXX), Ticaret Bakanlığı himayesinde, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD)'nin organizasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğiyle, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Programa Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu ve çok sayıda katılımcı yer aldı. Dünya çapında e-ticaret ve e-ihracat sektörünün önde gelenlerinin biraraya gelerek işbirliği geliştirme çalışmalarına imza atacağı zirve 2 gün sürecek.

'TİCARETİN DİJİTALLEŞME YOLCULUĞU EKONOMİK BİR DÖNÜŞÜMDÜR'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat zirvede bir konuşma yaptı. Bakan Bolat konuşmasında e-ticaretin önemine değinerek, 'Ticaretin dijitalleşme yolculuğu sadece teknolojik bir yenilik değil aynı zamanda bir ekonomik dönüşümdür. Geleneksel ticaretin sınırlarını aşan, küresel erişimi mümkün kılan ve her ölçekteki işletmeye yeni fırsatlar kılan e-ticaret, ticaretin dijitalleşme yolculuğunun en güçlü temsilcisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Online pazar yerleriyle tüketiciler, ürünlere kolayca erişebilir hale gelmiş ve küçük işletmeler küresel pazarlara açılma fırsatı bulmuşlardır. Bunun etkilerini dünyada ve ülkemizde açıkça görebiliyoruzö ifadelerini kullandı.

'E-İHRACAT 2023'TE YÜZDE 131 ARTIŞ GÖSTEREREK 5 MİLYAR DOLARI AŞMIŞTIR'

Ülkemizin e-ticaret hacmi verilerine ilişkin bilgiler paylaşan Bolat, '2019 yılından bu yana yüzde 75 oranında bir büyüme kaydeden küresel e-ticaret hacmi, 2023 yılı itibarıyla 5.8 trilyon dolara erişerek tarihi bir rekor kırmıştır. Bu yıl sonunda ise yüzde 8 bir büyümeyle 6.3 trilyon dolara küresel e-ticaretin erişmesini beklemekteyiz. Ülkemizdeki duruma baktığımızda ise 2023 yılında e-ticaretin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2022'ye göre yüzde 33.3 oranında artarak yüzde 6.8'lik bir paya ulaşmıştır.E- Gayri safi yurtiçi hasılamız 2019-2023 yılları arasında, yıllık birleşik büyüme olarak yüzde 26'lık bir reel büyüme göstermiştir. Ülkemizdeki e-ticaret genel ekonomi ortalamasının üzerinde bir büyüme seyri göstermektedir. Diğer taraftan 2022 yılında yaklaşık 2.17 milyar dolar olan Türkiyemizin e- ihracatı 2023'te yüzde 131 artış göstererek 5 milyar doları aşmıştır. 2022'de e-ihracatın genel mal ihracatındaki payı yüzde 0.91 iken 2023 yılında yüzde 2.1'e yükselmiştir. 2024'ün ilk 8 ayında ise e-ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 oranında bir artışla 4.16 milyar dolara yükselmiş ve toplam mal ihracatımız içindeki payı da yüzde 2.7'ye yükselmiş bulunmaktadır.2024'ün sonuna kadar, toplamda 8 milyar dolar e-ihracata ulaşmayı hedefliyoruz' dedi.

'İHRACATÇI SAYIMIZI 2030'DA 240 BİNE ÇIKARACAĞIZ'

Bakan Bolat, ihracatçı sayısında 2030 hedefini de paylaşarak, 'E-Kolay İhracat Platformu'nu da kuruyoruz. Kısaca 'E-KİP' adıyla bilinen bu platformla firmalarımızın ihracat ve dijital pazarlama konusunda eksikliklerini tamamlayabilecekleri kapsamlı bir bilgi kaynağı sunmayı hedefliyoruz. Eğitim ve bilgiye erişim konusunda attığımız önemli adımlardan biri de, geçen ay YÖK ile beraber, Ticaret Bakanlığı olarak, TİM'in de desteğiyle İhracat Akademisi'ni kurmuş bulunuyoruz. Bu akademi, üniversitelerimizdeki sürekli eğitim merkezleri ile işbirliği yaparak, yapacağı programlarla ihracata yeni kurmaylar yetiştirecek ve inşallah bugün 140 bine ulaşan ihracatçı sayımızı 2030'da 240 bine çıkaracağız' diye konuştu.

'E-İHRACATIN PAYI YÜZDE 3.4'E ULAŞMIŞ DURUMDA'

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de programda bir konuşma yaptı. Gültepe, 'E-İhracatta mevcut durumumuzu, hedeflerimizi enine boyuna konuşacağız. E-ihracatın 2022 yılında, toplam ihracatımız içindeki payı sadece yüzde 0.84 düzeyindeydi. Oran 2023'te 5,4 milyar dolarla yaklaşık yüzde 2'ye yükseldi. 2024'ün ilk yarısında ise 3,4 milyar dolarlık bir e-ihracat gerçekleştirdik. Toplam ihracat içinde e-ihracatın payı yüzde 3.4'e ulaşmış durumda. Görüldüğü gibi e-ihracatta hızlı bir artış trendindeyiz. Önümüzdeki 4 yılda, yani 2028'de bu oranı yüzde 10'un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz' açıklamasında bulundu.