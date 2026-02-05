Bakan Bolat: Ramazan Ayında Haksız Fiyat Artışlarına, Tüketiciyi Yanıltan Girişimlere Müsamaha Gösterilmeyecektir

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ramazan ayı öncesinde ülke genelinde denetimlerin sıkılaştırıldığını belirterek, "Ramazan ayı öncesinde ve süresince de haksız fiyat artışlarına, piyasa bozucu uygulamalara, tüketiciyi yanıltan her türlü girişime kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ramazan ayı öncesinde vatandaşların ekonomik haklarını korumak ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerin ülke genelinde yoğunlaştırıldığını bildirdi. Bolat, Bakanlık olarak Ramazan ayında talebi artan, tüm ürün gruplarında haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahada olduklarını belirtti.

Denetimlerin, 81 ilde İl Ticaret Müdürlüklerince yürütüldüğünü kaydeden Bolat, "Denetimler; marketler, zincir mağazalar, toptancılar, perakende satış noktaları ve toplu tüketim yerlerini kapsamakta olup, fiyat etiketleri, kasa–raf uyumu, stok hareketleri ve satış uygulamaları titizlikle incelenmektedir" ifaelerine yer verdi. Bolat'ın paylaşımı şöyle:

"Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içerisinde; gıda arzının sürekliliği, piyasa dengesinin korunması ve tüketicinin mağdur edilmemesi için eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir."

Ramazan ayı öncesinde ve süresince de; haksız fiyat artışlarına, piyasa bozucu uygulamalara, tüketiciyi yanıltan her türlü girişime kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın Ramazan ayının manevi iklimine yakışır şekilde huzurla alışveriş yapabildiği; adil, şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının korunması için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir."