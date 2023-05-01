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Ticaret Bakanı Muş'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Ticaret Bakanı Muş'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Güncel Haberler

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Aklıyla, alın teriyle, emeğiyle gece-gündüz demeden milletimiz için fedakarca çalışan, değer üreten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canı gönülden kutluyorum.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Aklıyla, alın teriyle, emeğiyle gece-gündüz demeden milletimiz için fedakarca çalışan, değer üreten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Mesajında Türk bayraklı 1 Mayıs görseline yer veren Muş, "Aklıyla, alın teriyle, emeğiyle gece-gündüz demeden milletimiz için fedakarca çalışan, değer üreten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canı gönülden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel

1 Mayıs Emekçi Muş Güncel Haberler

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