Ticaret Bakanı Muş'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Aklıyla, alın teriyle, emeğiyle gece-gündüz demeden milletimiz için fedakarca çalışan, değer üreten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canı gönülden kutluyorum.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Aklıyla, alın teriyle, emeğiyle gece-gündüz demeden milletimiz için fedakarca çalışan, değer üreten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Mesajında Türk bayraklı 1 Mayıs görseline yer veren Muş, "Aklıyla, alın teriyle, emeğiyle gece-gündüz demeden milletimiz için fedakarca çalışan, değer üreten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canı gönülden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.