Ticaret Bakanı Muş'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Aklıyla, alın teriyle, emeğiyle gece-gündüz demeden milletimiz için fedakarca çalışan, değer üreten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canı gönülden kutluyorum.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Aklıyla, alın teriyle, emeğiyle gece-gündüz demeden milletimiz için fedakarca çalışan, değer üreten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Muş, sosyal medya hesabından, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Mesajında Türk bayraklı 1 Mayıs görseline yer veren Muş, "Aklıyla, alın teriyle, emeğiyle gece-gündüz demeden milletimiz için fedakarca çalışan, değer üreten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canı gönülden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.