Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da bayramlaşma törenine katıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Samsun İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

AK Parti'den Samsun milletvekili adayı olan Muş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'ndaki programda partililerle bayramlaştı.

Muş, burada yaptığı konuşmada, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayram vesilesiyle küskünlüklerin, kırgınlıkların sonlandırılması temennisinde bulunan Muş, "Ülkemiz birlik beraberlik içerisinde daha da güçlenecektir. Yüce Allah'ın bizleri daha güçlü bir Türkiye'de nice güzel günlere, nice bayramlara, nice milli günlere kavuşturmasını temenni ediyorum. Bugün bayram, dolayısıyla üzgünlüklerin sona erdiği, kırgınlıkların bittiği bir gün. Samsun güzel bir şehir, daha da güzel olacak. Üreten bir şehir ama üretimin de ticaretin de inşallah merkezi yapacağız." dedi.

Karaaslan da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bayramı buruk şekilde yaşadıklarını söyledi.

Depremin "asrın felaketi" olarak nitelendirildiğine dikkati çeken Karaaslan, şöyle devam etti:

"Tarihçilerin, 'Son 2 bin 500 yıllık dünya tarihinde böyle bir felaket meydana gelmemiş', dedikleri bir felaketi yaşadık. 11 ilimizde şehirlerimiz yıkıldı, 50 binden fazla vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Böyle bir acıyı yaşarken bir yandan da Türkiye için sorumluluğumuzun, Türkiye için güçlü durarak, dik durarak yola devam etmemiz gerektiği bilinciyle buradayız. Aynı zamanda bayram paylaşmak, acıları hafifletmek, kardeşliğimizi birbirimize göstermektir. Acılar olduğu kadar çok güzel gelişmelerin olduğu bir dönem. 2023 yılı bizim için bir hedef, ulaşılması gereken önemli bir dönüm noktasıydı. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılındayız. Samsun gibi Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden yolda Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilk adımın atıldığı şehrin evlatlarıyız. Hamdolsun, bugün bir dünya liderinin, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Yine şükürler olsun ki inşallah 14 Mayıs'ta, 73 yıl önceki 14 Mayıs'ın ardından yine bir demokrasi zaferine imza atacak ekibin parçasıyız."

Tarihin yazıldığı dönemlere şahitlik ettiklerini anlatan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Dün Sayın Cumhurbaşkanı'mız, doğal gaz keşfimizin karaya çıkarılması töreninde müjdeler verdi. Türkiye, belki yüzyıllar önce kaybettiği enerjisini geri kazandı. Dün bir tarih yazıldı. Dün enerjimizi tekrar geri kazanarak öz güvenimizi de kazandık. 'Geçmişe göre daha güçlüyüz' diyerek yola devam etme kararlılığımızı göstermiş olduk. Dün yazılan tarihle çok net söylüyorum, artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Nükleer santralimizle, doğal gaz keşiflerimizle, yenilenebilir enerjimizle ve bütün imkanlarımızla enerjisini kendisine kullanan değil, enerjisini ihraç eden bir ülke olacağız. Bağımlılıklarımızdan kurtuldukça daha da güçleneceğiz."

Programa AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Fuat Köktaş ve Ahmet Demircan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile partililer katıldı.

Sizce Karadeniz gazı Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltır mı? — Haberler.com (@Haberler) April 21, 2023