Bakan Muş: 86 Bin 245 Şişe Kaçak Alkollü İçki Ele Geçirildi Güncel Haberler Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda 86 bin 245 şişe kaçak içki ele geçirildiğini açıkladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildiğini açıkladı. Ticaret Bakan Mehmet Muş, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Mersin'de son yılların en büyük kaçak içki operasyonunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Gümrük muhafaza ekiplerini tebrik eden Muş yakalanan içkilere dair görüntü de paylaştı. Muş'un tweeti şöyle: "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleştirildi. Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu. Başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." Kaynak: ANKA / Güncel Mehmet Muş Mersin Muş Güncel Haberler

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