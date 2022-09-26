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Ticaret Bakanı Muş: "Bugüne kadar farklı mevzuat yapılarıyla yürüttüğümüz ihracat desteklerimizi yeni bir bakış açısıyla kurguladık"

Güncel Haberler

Ticaret Bakanı Muş: 'Bugüne kadar farklı mevzuat yapılarıyla yürüttüğümüz ihracat desteklerimizi yeni bir bakış açısıyla kurguladık'

Tanıtım filmi Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un kürsüye çıkışı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli Lansmanı ve Prefinansman Modeli Protokolü İmza Töreni"nde konuştu.

Tanıtım filmi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un kürsüye çıkışı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli Lansmanı ve Prefinansman Modeli Protokolü İmza Töreni"nde konuştu. (1)

Kaynak: AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

Mehmet Muş İhracat Güncel Haberler

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