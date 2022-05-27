Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İhracatçılarımıza ihtiyaç duydukları tüm alanlarda destek olmak için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz" - Haberler

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İhracatçılarımıza ihtiyaç duydukları tüm alanlarda destek olmak için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz"
AA - Güncel
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Sarıyer'deki DEİK toplantı salonundaki katılımcılardan detaylar Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'un konuşması İSTANBUL - 35. DEİK Olağan Mali Genel Kurulu, DEİK Yeni Merkez Açılışı ve II. Ustalara Saygı Ödül Töreni (2)
Sarıyer'deki DEİK toplantı salonundaki katılımcılardan detaylar
Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'un konuşması İSTANBUL - 35. DEİK Olağan Mali Genel Kurulu, DEİK Yeni Merkez Açılışı ve II. Ustalara Saygı Ödül Töreni (2)
AA / Güncel