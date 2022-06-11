GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep iş dünyasının temsilcileriyle görüştü - Haberler

GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep iş dünyasının temsilcileriyle görüştü Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep'te iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep'te iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Muş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret ederek kentteki yatırımlara ilişkin bilgi aldı. Muş, daha sonra belediye toplantı salonunda iş insanlarıyla buluştu. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Muş, toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Muş'a, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan ve İl Başkanı Eyüp Özkeçeci eşlik etti. AA / Adsız Günebakan - Güncel Güncel Haberler

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