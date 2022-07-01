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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum Valiliğini ziyaret etti

AA - Muhammet Mutaf - Güncel
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum Valiliğini ziyaret etti, sivil toplum kuruluşu (STK) başkanlarıyla toplantı yaptı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum Valiliğini ziyaret etti, sivil toplum kuruluşu (STK) başkanlarıyla toplantı yaptı.

Yarın yapacağı bazı temaslar dolayısıyla kente gelen Bakan Muş, Erzurum Havalimanı'nda, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılandı.

Beraberindekilerle Valiliği ziyaret eden Bakan Muş, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Memiş'ten brifing aldı.

Bakan Muş, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda STK başkanlarıyla basına kapalı istişare toplantısı yaptı.

AA / Muhammet Mutaf - Güncel

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