Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bulgaristan'da
AA - Ihvan Radoykov - Güncel
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Bakan Muş'un gelişi ve Bakan Vasilev tarafından karşılanması Görüşmeden detaylar Hediye takdimi Bakan Muş'un Bakan Ninova ile görüşmesi SOFYA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bulgaristan'daki temasları kapsamında, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Asen Vasilev ve Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi...
MUŞ (AA) - Bakan Muş'un gelişi ve Bakan Vasilev tarafından karşılanması
Görüşmeden detaylar
Hediye takdimi
Bakan Muş'un Bakan Ninova ile görüşmesi SOFYA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bulgaristan'daki temasları kapsamında, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Asen Vasilev ve Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sanayi Bakanı Korneliya Ninova ile görüştü.