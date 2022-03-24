Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bulgaristan'da

MUŞ (AA) - Bakan Muş'un gelişi ve Bakan Vasilev tarafından karşılanması

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Hediye takdimi

Bakan Muş'un Bakan Ninova ile görüşmesi SOFYA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bulgaristan'daki temasları kapsamında, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Asen Vasilev ve Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sanayi Bakanı Korneliya Ninova ile görüştü.