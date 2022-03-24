Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bulgaristan'da - Haberler

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bulgaristan'da

AA - Ihvan Radoykov - Güncel
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Bakan Muş'un gelişi ve Bakan Vasilev tarafından karşılanması Görüşmeden detaylar Hediye takdimi Bakan Muş'un Bakan Ninova ile görüşmesi SOFYA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bulgaristan'daki temasları kapsamında, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Asen Vasilev ve Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi...

MUŞ (AA) - Bakan Muş'un gelişi ve Bakan Vasilev tarafından karşılanması

Görüşmeden detaylar

Hediye takdimi

Bakan Muş'un Bakan Ninova ile görüşmesi SOFYA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bulgaristan'daki temasları kapsamında, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Asen Vasilev ve Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sanayi Bakanı Korneliya Ninova ile görüştü.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bulgaristan'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bulgaristan'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bulgaristan'da

AA / Ihvan Radoykov - Güncel

Başbakan Yardımcısı, Bulgaristan, Mehmet Muş, Muş, Güncel, Haberler

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