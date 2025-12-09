Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye; İklim Politikalarını Ekonomik Stratejisinin Merkezine Alan Kararlı Bir Ülkedir

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Çevre İletişim Zirvesi'nde yeşil dönüşümde uyum adımları ve teknik kapasitenin değerlendirildiğini belirterek, "Yeşil dönüşüm kapsamında Gümrük Birliği'nin düzgün işleyişini temin etmek üzere AB ile kurduğumuz yakın diyalogun ve Yüksek Düzeyli Ticaret Diyalogu bünyesinde geliştirdiğimiz işbirliğinin somut ve olumlu sonuçlarını istişare ettik. Türkiye ; iklim politikalarını ekonomik stratejisinin merkezine alan, düşük karbonlu üretimde bölgesel bir merkez olmayı hedefleyen ve ihracatını yeşil dönüşümle büyütüp güçlendirmeye kararlı bir ülkedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Çevre İletişim Zirvesi'nde Türkiye'nin yeşil dönüşüm vizyonu, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ve ticaret politikalarını ele aldıklarını kaydetti. Bolat, şunları kaydetti:

"AB'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında açıkladığı SKDM ve döngüsel ekonomi politikaları uluslararası değer zincirleri üzerinde dönüştürücü etkileri olacak kapsamlı ve stratejik bir dönüşüm sürecini başlatmıştır. Bu sürecin küresel rekabet gücümüzü ve küresel değer zincirlerine entegrasyonumuzu korumak amacıyla bir tercih değil, zorunluluk olduğunun bilincinde olarak, yeşil dönüşüme yön veren ülkelerden olmak için; uyum adımlarımızı, teknik kapasitemizi ve iş dünyamızla birlikte yürüttüğümüz koordinasyonu tüm yönleriyle değerlendirdik. Zirve vesilesiyle ayrıca, yeşil dönüşüm kapsamında Gümrük Birliği'nin düzgün işleyişini temin etmek üzere AB ile kurduğumuz yakın diyalogun ve Yüksek Düzeyli Ticaret Diyalogu bünyesinde geliştirdiğimiz işbirliğinin somut ve olumlu sonuçlarını istişare ettik.

Çevre iletişiminde doğru ve tutarlı bilgi akışının önemini özellikle vurguladık. Çünkü sürdürülebilirlik artık sadece çevresel bir hedef değil; ülkelerin rekabet gücünü belirleyen stratejik bir unsurdur. Türkiye; iklim politikalarını ekonomik stratejisinin merkezine alan, düşük karbonlu üretimde bölgesel bir merkez olmayı hedefleyen ve ihracatını yeşil dönüşümle büyütüp güçlendirmeye kararlı bir ülkedir. Bu amaçla, sanayimizin dönüşümüne yönelik destek mekanizmalarını güçlendiriyor; iş dünyamızın yeni küresel standartlara uyumunu kolaylaştırıyoruz. Zirvenin düzenlenmesine katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyor; elde edeceğimiz çıktıların ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna güçlü bir katkı sağlamasını diliyorum."