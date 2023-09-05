TİCARET BAKANI BOLAT TÜRKİYE-JAPONYA ARASINDAKİ KARŞILIKLI TİCARETİN 6 MİLYAR DOLARA ULAŞACAĞINA İNANIYORUZ

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura Türkiye ile Japonya arasında ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliği konularını içeren ortak bir deklarasyon imzaladı. Bakan Bolat, "İki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin 5 milyar doları aşmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu sene sonunda da 6 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Japon Dış Ticaret Teşkilatı tarafından düzenlenen Japonya-Türkiye İş Forumu, başladı. Her iki ülkenin bakanlık yetkilileri, ekonomi kuruluşları ve iş dünyası yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen forum öncesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura ve yetkililerle bir araya geldi. Yapılan görüşmede, finans, teknoloji ve yatırım iş birliği yapılması, yeşil dönüşüm çalışmaları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. İki bakan, iş forumu öncesi Türkiye ile Japonya arasında ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliği konularını içeren ortak bir deklarasyon imzaladı.

BOLAT: 6 MİLYAR DOLARA ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM

Ticaret Bakanı Ömer Bolat imza töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye ile Japonya arasında ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliği konularını içeren ortak bir deklarasyon imzalayacağız. İki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerini çok kapsamlı bir şekilde ele aldık. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin 5 milyar doları aşmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu sene sonunda da 6 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyoruz. İki ülkenin ticaret bakanları olarak imzalayacağımız ortak deklarasyon ile Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100'üncü yıl dönümünü gelecek yıl kutlamadan önce ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da derinleştirme ve geliştirmeye yönelik bazı kararlar aldık. İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğini teşvik etmek için daha önce kurulmuş olan TRINS yani Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi'ni mümkün olan en kısa sürede Tokyo'da gerçekleştirmek ve bu zirveleri bundan sonra düzenli olarak toplama kararını aldık" dedi.

BOLAT: FİNANS, TEKNOLOJİ VE YATIRIM İŞ BİRLİĞİ YAPILMASI BAŞLIKLARINI ELE ALDIK

Bolat, "Yine bir süredir müzakereleri daha önce başlamış olup da bir süredir dünyadaki ve ülkemizdeki deprem felaketinden sonra durmuş olan Japonya Türkiye Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerini teknik düzeyde yeniden başlatma kararı aldık. Her iki ülkeye de dengeli bir ticarete hizmet edecek şekilde sürdürme konusunda kapsamlı görüşmeler yeniden başlayacaktır. 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketinden sonra dost ve müttefik Japonya'nın deprem dolayısıyla gönderdiği yardımlar için kendilerine müteşekkiriz. Bu noktada depremden zarar gören şehirlerimizin yeniden inşa sürecine dair olabilecek iş birliği konularını ele aldık. Ayrıca iki ülke arasında Afrika'da Orta Doğu ve Orta Asya'da yatırımlar noktasındaki iş birliği imkanlarını ve Ukrayna'daki savaşın bitimiyle beraber yeniden imar çalışmalarında Japonya ile Türkiye arasında finans, teknoloji ve yatırım iş birliği yapılması başlıklarını ele aldık. Avrupa'daki yeşil dönüşüm çalışmaları konusunda iki ülke arasındaki finans iş birliği ve yatırımlar başlığını ve iki ülke arasında karşılıklı iş ortamlarının iyileştirilmesi konusunu ve de bölgesel ve küresel konularda ikili iş birliğine dair fırsatların değerlendirilmesi konusunda yapıcı görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ve Japonya'nın iki ülke ekonomik yatırım ve ticaret ilişkilerini hem ülkelerimiz arasında hem de üçüncü ülkelerde çok daha ileri seviyelere taşınması konusunda iki ülke hükümetleri ve ticaret bakanlıkları olarak kararlılığımız tamdır. Bu birlikte imzalayacağımız iş birliği mutabakat zaptı ile Türkiye ile Japonya arasındaki dostane ilişkiler ve iş birliği temelinde gelecekteki yeni ortaklıklarımız için başarılar ve hayırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

NISHIMURA: İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ DAHA GÜÇLENDİRMEK NİYETİNDEYİZ

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura ise, "Bugün görüşmede ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Stratejik müttefiklik düzeyine yükseltmek için ikili ekonomik ilişkilerimizi daha güçlendirmek niyetindeyiz. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bundan sonraki yeniden imar çalışmalarına Japonya olarak aktif bir şekilde katılmasını istiyorum. Bugün ticaret ve yatırımın karşılıklı gelişmesi için ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerinin hızlanması hususunda fikir birliğine ulaştık. TRINS toplantısının önümüzdeki sene mümkün olan en kısa zaman içerisinde Tokyo'da düzenlenmesi hususunda da mutabık kaldık. Bugün düzenleyeceğimiz iş forumu ve 10 Ekim tarihinde İzmir'de düzenlenecek olan ortak iş konseyi vesilesiyle özel sektörlerin katılımlarıyla ikili ekonomik ilişkilerimizin daha da gelişmesini temenni ediyorum. Türk şirketlerin Afrika kıtasında ve Orta Asya gibi bölgelerde çok aktif bir şekilde çalıştığını gayet iyi biliyorum. Aynı anda Ukrayna'nın yeniden imar çalışmalarında da ikili iş birliğimizin gelişmesi hususunda da görüşmeyi yapmıştık. Dekarbonizasyon gibi küresel konular üzerinde de çalışabileceğimiz için bugün imza atacağımız ortak deklarasyonun hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.