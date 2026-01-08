Haberler

Ömer Bolat: Birleşik Krallık ile Ticaret Hacmimizi 40 Milyar Dolara Yükseltme Hedefiyle Kararlılıkla İlerliyoruz

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra'da gerçekleştirilen Türkiye-Birleşik Krallık JETCO toplantısında ticaret hacmini 24 milyar dolardan 40 milyar dolara yükseltme hedefi üzerinde durdu. Bolat, iş dünyasının desteğinin önemine dikkat çekti.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra'da Türkiye- Birleşik Krallık JETCO toplantısına katıldığını belirterek, "Birleşik Krallık ile Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği ortak vizyon doğrultusunda, halihazırda 24 milyar dolar seviyesinde bulunan ticaret hacmimizi 40 milyar dolara yükseltme hedefiyle kararlılıkla ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Brüksel ziyaretimizin ardından, Türkiye– Birleşik Krallık JETCO Toplantısına katılmak ve iş insanlarımızla bir araya gelmek üzere Londra'dayız. Ziyaretimiz kapsamında, Londra Büyükelçiliğimizin ev sahipliğinde; Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Türk iş insanlarımızla bir araya geldik. İş insanlarımız; başta gıda, finans, lojistik ve inşaat olmak üzere birçok sektörde Birleşik Krallık'ta başarıyla faaliyet göstermektedir" ifadesini kullandı.

Bolat, şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık ile Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği ortak vizyon doğrultusunda, halihazırda 24 milyar dolar seviyesinde bulunan ticaret hacmimizi 40 milyar dolara yükseltme hedefiyle kararlılıkla ilerliyoruz. Bu hedefe ulaşmada iş dünyamızın desteği büyük önem taşımaktadır. Birleşik Krallık'la güçlü ve çok boyutlu iş birliklerimizde köprü vazifesi gören iş insanlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. Bu iş birliklerimizin ve atılımların devam ederek, yeni fırsatlar doğurmasını ve iki ülke ilişkilerinde yeni ufuklar açmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
