Ticaret Bakanı Bolat: Türk iş insanlarının yurt dışındaki yatırımları Türkiye'nin ihracatını arttırıyor

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türk iş insanlarının yurt dışındaki yatırımlarının Türkiye'nin ihracatını arttırdığını, özel sektörün dünyaya açılmasının Türkiye adına yeni fırsatlar anlamına geldiğini söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Tunus Sanayi, Ticaret ve Sanatkarlar Birliği (UTICA) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye-Tunus Yatırım ve İş Forumu'na katılmak üzere Tunus'a gelen Ticaret Bakanı Bolat, iki günlük Cezayir ve Tunus ziyaretini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin onur konuğu olduğu başkent Cezayir'de 24 Haziran'da düzenlenen 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte katılan Bolat, Türk heyetinin Cezayir ve Tunus ziyaretlerinin ikili ilişkiler açısından önemine vurgu yaptı.

Kuzey Afrika ülkelerinden Cezayir ve Tunus'u ziyaretinin Türkiye adına verimli geçtiğini söyleyen Bolat, "İki gündür Kuzey Afrika'da Cezayir ve Tunus'u kapsayan bir çıkarma gerçekleştirdik. Resmi bakanlık heyetimiz yanında DEİK ve Türk-Cezayir iş konseyi ve Türk-Tunus iş konseyi üyeleriyle birlikte bu iki günlük ziyaret çok yoğun ve verimli geçti. Cezayir'de onur konuğu olduğumuz 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'na 51 Türk firması ile büyük bir çıkarma gerçekleştirdik." dedi.

"Cezayir ile Tercihli Ticaret Anlaşması için müzakereleri başlatıyoruz"

Cezayir ziyaretinde, Cezayir Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Tayib Zituni ile görüştüklerini belirten Bolat, "Meslektaşım Cezayir Ticaret Bakanı ile oldukça verimli görüşmeler yaptık. Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlama konusunda ve iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların önündeki engellerin kaldırılması konusunda mutabık kaldık." dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Cezayir ile 2023 yılında 6,3 milyar dolar olan ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara ulaştırmak istediklerini, 2024 yılının ilk 5 ayının verilerine göre bu hedefe ulaşmak için emin adımlarla ilerlediklerini söylemişti.

Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının Cezayir'de bugüne kadar 21,3 milyar dolar değerinde 636 proje üstlendiğini ve Türk firmalarının Cezayir'de önemli bir ortak olarak görüldüğünü açıklamıştı.

Tunus ile yılda bir defa Türkiye-Tunus İş ve Yatırım Forumu düzenlenecek

Cezayir ziyaretinin ardından resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye-Tunus İş ve Yatırım Forumu'na katılmak üzere Tunus'a geldiklerini belirten Bolat, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Tunus'ta Tunus Enerji, Sanayi ve Madencilik Bakanı Fatma Sabit Şibub ve Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Gülsüm bin Receb ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki ticaretin önündeki engeller ve karşılıklı yatırımların teşviki konusunda önemli çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. DEİK ve UTICA üyeleri tarafından organize edilen iki ülke yatırım mevzularının görüşüldüğü Türkiye-Tunus İş ve Yatırım Forumu'nun bir yıl Türkiye'de bir yıl Tunus'ta olmak üzere her yıl yapılmasına karar verdik."

Tunus Enerji, Sanayi ve Madencilik Bakanlığından bir heyetin Türk yatırımcılarla görüşmek üzere yakın bir zamanda Türkiye'ye geleceğini kaydeden Bolat, bakanlarla yaptığı görüşmelerde karşılıklı olarak düzenlenen fuarlara iştirak etme kararı aldıklarını aktardı.

"Tunus'a yapılan Türk yatırımını arttıracağız"

Tunus'ta 700 milyon dolar kadar Tük yatırımı olduğunu hatırlatan Bolat, "Tunus'a yapılan Türk yatırımını arttıracağız. Çünkü yatırımlar arttıkça arkasından ticaret de artmakta. Ticaretin artmasıyla Türkiye'den bu ülkelere yönelik ihracat da artmakta. Bu yüzden Türk iş insanlarının, özel sektörün dünyaya açılması Türkiye açısından yeni imkanlar yeni fırsatlar anlamına gelmekte. Bu konuda iki ülke arasında çok yakın işbirliğimiz devam edecek." dedi.

Tunus'taki resmi temaslarında, her hal ve şartta iş insanlarının ticaret, yatırım, müteahhitlik ve turizm alanındaki işbirliğinin artması konusunda anlaşmaya vardıklarını belirten Bolat, şu anda yıllık 1, 6 milyar dolar civarında olan karşılıklı ticaret hacmini en kısa zamanda 2 milyar dolara ardından da 3 milyar dolara çıkarma azminde olduklarını sözlerine ekledi.