Ticaret Bakanı Bolat Türk Dünyası İş Forumu'na katıldı

Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu 12. Bakanlar Toplantısı Şişli'de bir otelde gerçekleşti. Toplantının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla 'Türk Dünyası İş Forumu' gerçekleştirildi. Foruma Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Türkmenistan ve Macaristan'dan bakanlar, bakan yardımcıları ile delegeler yer aldı. Forumda Ticaret Bakanı Ömer Bolat katılımcılara konuşma yaptı.

"TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI KİLİT BİR ÖNEME SAHİPTİR"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fas ve Libya'ya yaşanan felaketlerde hayatlarını kaybedenlere başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı. Bakan Bolat, "Yaşadığımız bu tecrübeler küresel sorunlarla baş etmede normal olarak nitelendirebileceğimiz yeni konjonktürde yeni çözümler geliştirmek, iş birliği yapmak kaynaklarımızı, güç birliğimizi bir araya getirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. İşte Türk Devletler Teşkilatı bu konjonktürde ortaya koyduğu vizyon, projeler ve faaliyetlerle artık önemli bir güç merkezi haline gelmiştir. Üyelerinin kaynakları güçleri ve vizyonları ile dünyadaki gıda ve enerji krizleriyle baş etmede jeostratejik konumları ile dünyanın en önemli lojistik kanalları üzerinde bulunmada artık Türk Devletler Teşkilatı kilit bir öneme sahiptir. Oğuz Kağan'a atfedilen bir kıssada belirtildiği gibi 'Bir oku kırmak kolaydır. Ama oklar bir araya geldi mi onları kimse kıramaz' İşte yüzyıllar öncesinden verilen bu anlamlı mesajın ortaya koyduğu gibi biz kardeş ülkeler bir arada ortaklık temelinde güç birliğimizi, iş birliğimizi, dayanışmamızı ve entegrasyonumuzu güçlendireceğiz ve arttıracağız. Türk devletler teşkilatı olarak aldığımız önemli kararlar arasında geçen dönemde imzalanmış olan Türk Yatırım Fonu kuruluş anlaşması uluslararası yük taşımacılığı anlaşması basitleştirilmiş gümrük kodu anlaşması yatırım gümrükleme ve ulaştırma alanında alınmış en somut adımlar olmuştur. Ayrıca dijital ekonomi ortaklık anlaşması kısa adıyla Depa inşallah 3 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak. Türk Devletler Teşkilatı, devlet başkanları, zirve toplantısında imzaya hazır hale getirilecek. Böylece dijitalleşen dünyanın gerilikliliklerine uygun ticari faaliyetler yürütülmesine bu anlaşmayla önemli katkılar sunulacaktır." dedi.

"DÜNYA EKONOMİSİ VE ARENASI İÇİNDE ÖNEMLİ BİR GÜCE SAHİBİZ"

Bakan Ömer Bolat, "Diğer taraftan liderler zirvesinin akabinde her ülkenin cumhurbaşkanlarının da katılımıyla Kazakistan, Türkmenistan şehrinde kurulan Turanses Özel Ekonomi Bölgesi'nin açılışı da yapılacaktır. Endüstri bölgeleri konusunda atılan en önemli adımlarından biri olan Turanses ülkeler arasındaki ticarete olumlu katkılar yapacaktır. Türk Devletler Teşkilatı üyesi ülkelerin doğu batı eksenli ticaret yollarında ana güzergahlardan biri olan orta koridorun üzerinde bulunması bu teşkilatın küresel ticaret içindeki önemini ve ağırlığını açıkça ortaya koymaktadır. Türk Devletler Teşkilatı olarak 170 milyonu aşan genç nüfusumuz bir buçuk trilyon dolara yaklaşan toplam milli gelirlerimiz, bir trilyon 200 milyar dolara yaklaşan toplam ihracat-ithalat hacmimiz ile dünya ekonomisi ve arenası içinde önemli bir güce sahibiz. Türk Devletler Teşkilatı olarak ailemiz yeni üyelerin katılımı ile güçlenmektedir. Bildiğiniz üzere Macaristan ve Türkmenistan'dan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de geçen sene gözlemci üye olması Türk devletler teşkilatını daha da güçlendirmiştir. Dolayısıyla yeni üyelerin katılımıyla aldığımız güçle inşallah güçlü potansiyellerimizi ticari gelişmeye yatırımların artmasına doğru ilerletmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

"COĞRAFYAMIZI KÜRESEL PİYASADAKİ ETKİNLİĞİNİ, GÜCÜNÜ DAHA DA ARTTIRMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Konuşmasının devamında bakan Bolat, "Ticaretin artması en öncelikli konumuz. Özellikle küresel ticaretin yavaşladığı büyümenin geçen yıl ki yüzde 5.2 seviyesinden 2023 yılında yüzde 2 veya altına düştüğü uluslararası ticaret ortamında bizlerin hükümetler olarak ve sizlerin iş insanları olarak ortaya koyacağınız işbirliklerinin sinerjisiyle, bir atılım dönemi inşa edeceğiz. Biliyorsunuz teşkilatımızın toplam ihracatı 2022 yılında 537 milyar doları aşmıştı. Teşkilatımıza üye ülkelerin kendi aralarındaki ihracat toplamı ise 33 milyar dolar yükselmiş olup bu da üye ülkelerin toplam ihracatları için de yüzde 6'lık bir pay oluşturmaktadır. Bölge ülkeleri arasındaki ticaretin gelişimini memnuniyetle karşılamakla beraber kesinlikle yeterli görmediğinizi de belirtmek istiyoruz. Bu rakamları daha yükseklere çıkarma konusunda arkadaşlarımızla, bakan arkadaşlarımızla bu sabah da konuştuk, tartıştık. Teşkilat üyeleri arasındaki ihracatın ülkelerimizin toplam ihracatları içinde aldığı payı 2030'a kadar en az yüzde 10'a yükseltme konusunda önemli bir hedef belirledik. İşbirliğimizi derinleşmesine katkı sunan önemli bir sektör de müteahhitlik sektörü. Müteahhitlerimiz küresel piyasalarda tam 133 ülkede 480 milyar doları aşan yaklaşık 12 bin projeyi başarıyla tamamladılar. Bu alanda elde ettiğimiz tecrübeleri Türk coğrafyasına aktarmaktan onur duyarız, şeref duyarız. Bugüne kadar toplam değeri 219 milyar dolara ulaşan yaklaşık 5 bin 500 proje Türk Devletler Teşkilatı üyesi ülkelerde yapılmıştır. Kardeş ülkelerin altyapısı ve üstyapısının gelişimine ve ekonomilerinin güçlendirilmesine katkı yapmaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Bölgemizde tamamlanan projeler neticesinde orta koridor başta olmak üzere artık ticaret yolları daha etkin bir şekilde kullanılacaktır. Bizler sahip olduğumuz doğal kaynaklar ve gücümüzün esas kaynağı olan insan beşeri sermayemiz ile coğrafyamızı küresel piyasadaki etkinliğini, gücünü daha da arttırma konusunda kararlıyız. Bu alanda ortak köklerimizden, tarihimizden ve değerlerimizden beslenen kadim kardeşliğimizi, liderlerimizin ortaya koyduğu vizyonla birlikte iş birliklerine çevirecek olanlar siz kıymetli iş insanlarısınız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hatıra fotografı çekildi. Program, iş adamlarının ikili görüşmeler yapması için son buldu.