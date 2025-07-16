Ticaret Bakanı Bolat, Tiflis'te Türkiye-Gürcistan İş Forumu'nun açılışını yaptı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Gürcistan'ın amacının karşılıklı yıllık ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşması olduğunu söyledi.

Bolat, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili ile birlikte Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğinde Tiflis'teki Türkiye-Gürcistan İş Forumu'nun açılışını gerçekleştirdi.

"Gürcistan ile karşılıklı ticaret yıllık 3,5 milyar doları aştı"

Forumun açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan'ın son yıllarda ekonomik alanda önemli reformlar uyguladığını belirterek, "Gürcistan'ın bu başarıları, Türkiye olarak bizleri de sevindirmekte ve ortak geleceğimiz adına umut vermektedir." ifadelerini kullandı.

Gürcistan'ın topak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini söyleyen Bolat, Türkiye için dost ve kardeş ülkelerdeki refahın önemli olduğunu vurguladı.

Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin mükemmel bir şekilde ilerlediğini belirterek, "İki ülkenin 2008'de yürürlüğe koyduğu Serbest Ticaret Anlaşması sonucunda karşılıklı ticaretimiz yıllık 3,5 milyar doları aştı." dedi.

Türkiye ile Gürcistan'ın amacının karşılıklı yıllık ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşması olduğunu kaydeden Bolat, bu yönde yoğun çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Konuşmasında Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına da değinen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapıcı ve vizyoner liderliğinde ekonomimiz, bu sınamaların üstesinden de başarıyla gelmiştir. Son rakamlar da Türkiye ekonomisinin yükselen ivmesini bizlere göstermektedir. 2024 yılında yüzde 3,2 büyüyen Türkiye ekonomisi, bu büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında 4'üncü, AB ülkeleri arasında 5'inci ve G-20 ülkeleri arasında 6'ncı olmuştur. 2024'te gayrisafi yurt içi hasılamız 1,3 trilyon doları aşarak tüm zamanların milli gelir rekorunu tazelemiştir. Kişi başına düşen milli gelir de yine rekorla 15 bin doları aşmıştır. 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımız 7 kattan fazla artarak 2024 yılında 262 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinde ulaşılan en yüksek ihracat rakamı olmuştur."

Bolat, iş insanlarının Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli katkı sağladığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Örnek vermek gerekirse, 2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatımız, 2024 itibarıyla 6,7 milyar dolara ulaşarak 26 kat artış göstermiş ve bu süreçte sektörümüz, ürünlerini 180'den fazla ülke ve bölgeye ihraç eder hale gelmiştir. Yıllık yeni sipariş tutarının 20 milyar doları aşması, küresel ölçekte Türkiye'ye duyulan güvenin ve artan talebin açık bir göstergesidir. Türkiye bugün dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri listesinde beş firmasıyla en üst sıralarda yer almayı başarmıştır."

Türk iş insanlarının Gürcistan'da aktif faaliyet gösterdiğini dile getiren Bolat, "Gürcistan'da bugüne kadar müteahhitlerimiz 5,6 milyar dolar değerinde 304 proje üstlenmiştir." şeklinde konuştu.

Bolat, Gürcistan'ın, Trans-Hazar rotasında stratejik bir geçiş ülkesi olduğunu, Türkiye ile birlikte Avrupa ile Orta Asya arasında köprü işlevi gördüğünü bildirdi.

2022'de imzalanan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Veri Değişimi Anlaşması ile demir yolu veri değişimi ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması alanlarında sağlanan işbirliğinin, Orta Koridor'un performansını doğrudan etkilediğini söyleyen Bolat, "Orta Koridor'un sürdürülebilirliği açısından Türkiye-Gürcistan eş güdümü büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

"Türkiye, Gürcistan'ın stratejik ortağı"

Gürcü Bakan Kvirivişvili de yaklaşık 80 Türk ve 160'a yakın da Gürcü firmasının forumda yer aldığını ifade etti.

Kvirivişvili, Türkiye'nin Gürcistan'ın stratejik ortağı olduğunu dile getirerek, "Gürcistan ile Türkiye sadece komşu değil, aynı zamanda yoğun işbirliği yapan iki ortak ülkedir." diye konuştu.

Bakan Kvirivişvili, iki ülke arasında güçlü ticaret ve ekonomik ilişkilerin mevcut olduğunu kaydederek, "Bu iş forumu da iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin açık bir örneğidir." dedi.

Yabancı yatırımları Gürcistan'a çekmek yönünde Tiflis hükümeti olarak aktif adımlar attıklarını aktaran Kvrivişvili, 2021-2024 yıllarında Gürcistan ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 9,7 büyüdüğünü ifade etti.

DEİK Başkanı Nail Olpak ise Türkiye ile Gürcistan arasındaki siyası ilişkilerin çok iyi olduğunu dile getirerek, "Bir problem yaşamıyoruz. Ekonomik ilişkilerimizden de memnunuz ve daha iyiye götürmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, bakan yardımcıları, Türk ve Gürcü iş adamlarının katıldığı forumun açılışının ardından Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komisyon Kararı imza töreni düzenlendi.

Bolat ve Kvrivişvili, törende söz konusu belgeyi imzaladı.

Bakan Bolat'ın Gürcistan'daki temasları sürüyor.