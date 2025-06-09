Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da gazileri ve şehit ailesini ziyaret etti

Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da gazileri ve şehit ailesini ziyaret etti
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da gazileri ve şehit ailesini ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da gazileri ve şehit ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bolat, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Şarköy ilçesinde Kore gazisi Recep Çetin Ünsal ve Kıbrıs gazisi Hüseyin Akgül'e ziyaretlerde bulundu.

Gazilerin bayramını kutlayan Bolat, Ünsal ve Akgül ile bir süre sohbet etti.

Bolat, ardından 1994 yılında Erzurum'da şehit olan jandarma er Olcay Erteğli'nin ailesiyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerinde Bolat'a Vali Vekili Mustafa Güler, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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