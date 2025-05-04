Ticaret Bakanı Bolat'tan Özgür Özel'e Destek

Ticaret Bakanı Bolat'tan Özgür Özel'e Destek
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yapılan saldırıyı kınadı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırganın yakalandığını belirterek, hukukun sürecinin işleyeceğini vurguladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kolluk kuvvetlerimiz tarafından gözaltına alınan saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in, TBMM Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in İstanbul AKM'deki cenaze töreninden ayrılırken fiziksel saldırıya uğramasını kınadı.

Bolat, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kolluk kuvvetlerimiz tarafından gözaltına alınan saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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