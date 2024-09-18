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Ticaret Bakanı Bolat'tan Emlak ve Otomotiv Sektöründe Yeni Düzenlemeler

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlak ve otomotiv sektöründe tüketici koruma amaçlı yeni düzenlemelerin detaylarını açıkladı. 'Doğrulanmış İlan' uygulaması ile emlak satışlarında güven sağlanırken, motorlu taşıt satışlarında da güvenli ödeme mekanizması getirilecek.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Global Liderler Zirvesi'ne katıldı. Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bolat, 'Emlak sektöründe tüketicileri korumak, emlak piyasasındaki bazı manipülasyonları ve fiyat şişirmelerini engellemek, güvenli satış veya kiralama işlemleri için yeni düzenleme başladı. Böylece hem emlak hem otomotiv gibi tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu iki önemli alanda piyasada çok ciddi bir güven sağlanmış olacak' dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Global Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirvedeki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, emlak sektöründe 15 Eylül'de yürürlüğe giren 'Doğrulanmış İlan' düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uygulamayla, konut satacaklar e-Devlet'ten kendisine ait gayrimenkulü seçecek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek, emlakçı ise aldığı yetkiyle siteye ilan girebilecek.Uygulama 1 Ocak 2025 itibariyle tamamen yürürlüğe girecek.

'1 OCAK'TAN İTİBAREN KESİN OLARAK YÜRÜRLÜĞE GİRECEK'

Bakan Bolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Covid döneminden başlayarak otomotiv sektöründeki yedek parça eksiklikleri nedeniyle çok ciddi bir çalkantı vardı ve oto fiyatlarında aşırı yükselişler vardı. Aldığımız tedbirlerle hem otomotiv piyasasında hem emlak piyasasında özellikle ikinci el satışlarda ciddi düşüşler oldu. Birinci el satışlarda da stabil bir durum son 1 yıldır devam etmekte. Bu yaz boyunca çalıştığımız iki önemli düzenlememiz vardı. Emlak sektöründe tüketicileri korumak ve emlak piyasasındaki bazı manipülasyonları ve fiyat şişirmelerini engellemek için gerek satış noktasında, gerekse kiralama noktasında, mülk sahibinin ve birinci yakınlarının e-Devlet üzerinden girerek yetki vereceği emlakçıyı belirlemesi ve bu şekilde de güvenli satış veya kiralama işlemini gerçekleştirmesi. Bu düzenlememiz 15 Eylül'de başladı. Şu anda deneme safhasında. 1 Ocak'tan itibaren kesin olarak yürürlüğe girecek' diye konuştu.

'TÜKETİCİ MAĞDURİYETLERİ ÖNLENMİŞ OLACAK'

Bakan Bolat düzenlemenin alıcıyla satıcı arasında güven sağlayacağını belirterek, 'Bir diğer önemli düzenlememizde motorlu taşıt satışlarında yayınladığımız yönetmelik oldu. Yine burada da özellikle araç satışlarında çeşitli tüketici mağduriyetleri oluşmaması anlamında 27 Eylül'de başlayacak olan güvenli ödeme mekanizması onun da hazırlıkları tamamlanıyor. Böylece hem emlak hem otomotiv gibi tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu iki önemli alanda piyasada çok ciddi bir güven sağlanmış olacak. Tüketici mağduriyetleri önlenmiş olacak ve böylece ödeme açısından da alıcıyla satıcı arasındaki ihtilaflar ortadan kaldırılacak' dedi.

'BU TÜR ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Bolat, 'Evden eve satışlarda da yeni bir düzenleme Ağustos ayının sonunda yürürlüğe girdi. Çok sayıda ev hanımının iştigal alanı olarak kullandığı bu sektörde, tüketiciler arasından cayma hakkının genişletilmesi uygulamasını getirdik. Hem de bu işle iştigal eden özellikle ev hanımları noktasında da koruyucu bir düzenlemeydi. Yenilenmiş ürünler mevzuatını çıkardık. Cep telefonları, tablet gibi elektronik saat gibi çok ciddi döviz harcaması yapılan ve ithalata bağımlı olan alanlarda israfı azaltmak ve ithalatı rakamlarını azaltma gayesiyle yenilenmiş ürünlerin ticaretini de teşvik etmek için bir düzenleme çıkardık. Ağustos ayının sonlarında. Bu tür çalışmalara devam edeceğiz. Sektörlerde ihtiyaç olan konularda kendi tespit ettiğimiz alanlarda ya da bize dile getirilen konularda çalışmalarımızı yapıp ekonomide, ticarette mümkün olduğunca daha fazla istikrar, daha fazla ticaret ve daha fazla güven ve en az risk ve en az güvensizlik kavramlarını pekiştirmeye gayret ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

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