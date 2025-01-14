Ticaret Bakanı Bolat, Slovenya ile İşbirliğini Güçlendirmek İçin Görüştü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Slovenya'nın Dışişleri ve Avrupa ile İlişkiler Bakanı Tanja Fajon ile bir araya gelerek ikili ticaret hacmini artırmak ve işbirliği alanlarını çeşitlendirmek için önemli adımlar attıklarını belirtti.
(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile İlişkiler Bakanı Tanja Fajon ile Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık'ta, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile İlişkiler Bakanı Tanja Fajon ile görüştüklerini belirtti.
Bolat, görüşmeye ilişkin, "Balkanlardaki önemli ortaklarımızdan biri Slovenya ile 3,1 milyarı bulan ikili ticaret hacmimizi artırmaya ve işbirliği alanlarını çeşitlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, Avrupa Yeşil Anlaşması başta olmak üzere farklı alanlarda yakın çalışmaya ve ortaklığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.