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Ticaret Bakanı Bolat: AK Parti Türkiye'nin Sigortasıdır

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şanlıurfa'da düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programında AK Parti'nin terörle mücadeledeki başarısını, ekonomiyi büyütme çabalarını ve hükümetin vatandaşlara olan desteklerini vurguladı. Bolat, Şanlıurfa ekonomisini desteklemek için ek finansmanın gönderileceğini duyurarak, uluslararası düzeyde Türkiye'nin güçlendiğini belirtti. Bakan, Cumhur İttifakı'nın gücüne ve halkın seçimlerdeki desteğine dikkat çekti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Ak Parti, Cumhur İttifakı ile beraber Türkiye'nin sigortasıdır. Terörle mücadelede başarılı olmuş, terörü ülkemizden defetmiş, huzuru sağlamış, ekonomiyi 5 kat büyütmüş, ihracatı 7,5 kat büyütmüş ve halkımızın kişi başına milli gelirini de yaklaşık 5 kat büyütmüş bir partidir." dedi.

Bolat, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, kentin ihracatının yükseltilmesi için çok yönlü çalışma yürüttüklerini, Şanlıurfa Gümrük Hizmet Binası'nı yenilemeyi planladıklarını belirtti.

Hükümetin her zaman vatandaşının ve esnafının yanında olduğunu ifade eden Bolat, bu kapsamda verilen kredi ve desteklerin artırıldığını dile getirdi.

Şanlıurfa esnafı için 150 milyon liralık ek finansmanın yarın kente gönderilmesinin planlandığı müjdesini veren Bolat, kentin ihracatını artırmasına yönelik desteklerin devam edeceğini kaydetti.

Türkiye'nin önemli yatırımlarıyla dünyada adından söz ettirdiğini anlatan Bolat, geçmişteki enerji ve gıda krizlerinden de Türkiye'nin başarıyla çıktığını belirtti.

Bakan Bolat, tek haneli enflasyonun hedefleri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'imizin 100 yıllık tarihinde Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde bir hükümet, Cumhur İttifakı ile 22 yıldır ülkemizi istikrar içinde yönetiyor. Ülkemizi terörden arındırdı, bölgemizdeki sıcak savaşlar, jeopolitik gerilimlerden uzak tuttu, çok başarılı bir dış politika izledi. Savunmada ülkemizin kendi kendini savunma silahlarını tedarikte yüzde 80'lik bir yerli tedarike ulaştı. SİHA'lar, helikopterler, eğitim uçakları, dördüncü nesil savaş uçağı, roketler, mühimmatlar gibi kendi ihtiyaçlarımızı karşılayan bir ülke olarak dünyada çok ciddi bir söz sahibi olmaya başladık. Bu yıl Allah nasip ederse 6,5 ila 7 milyar dolar arasında savunma sanayi ihracatımız olacak. Geçen yılı 5,3 milyar dolar ile kapattık. Savunması güçlü olmayan hiçbir ülke ayakta kalamaz. Ekonomisi güçlü olmayan hiçbir ülke hayatta kalamaz. 22 yıl boyunca Türkiye ekonomisini tam 5 katı büyüten bir lider ve iktidarın mensuplarıyız. Allah sizlerden razı olsun. Allah aziz milletimizden ve halkımızdan razı olsun."

"AK kadrolar olarak ülkemizi daha güzel yarınlara hep birlikte kavuşturacağız"

Türkiye'nin enerji ve savunmaya yönelik yatırımlarını artırdığını anlatan Bolat, ithalata olan ihtiyacın azaltılması için herkesin gayret gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla gücüne güç kattığını vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti, Cumhur İttifakı ile beraber Türkiye'nin sigortasıdır. Terörle mücadelede başarılı olmuş, terörü ülkemizden defetmiş, huzuru sağlamış, ekonomiyi 5 kat büyütmüş, ihracatı 7,5 kat büyütmüş ve halkımızın kişi başına milli gelirini de yaklaşık 5 kat büyütmüş bir partidir. Ekonomi büyümezse satın alma gücü artışı, refah artışı sağlanabilir miydi? Halkımız bunu gördü onun için 17 seçim üst üste 22 yıl boyunca AK Parti'ye destek verdi. Halkımız adildir ve gerçekten alicenaptır, hakperesttir, hakkın, çalışmanın karşılığını vermektedir. AK kadrolar olarak daha çok çalışacağız, ülkemizi daha güzel yarınlara hep birlikte kavuşturacağız. Onun için bu sloganımız çok önemli, 'Durmak yok yola devam. Durmak yok, çalışmaya devam. Durmak yok, mücadeleye devam.' Başımızda çok başarılı, güçlü, güven veren bir liderimiz var."

Türkiye'ye dışarıdan gıptayla bakıldığını anlatan Bolat, uluslararası ilişkilerin de her geçen gün geliştirildiğini anlattı.

Moral ve motivasyonlarının her zaman yüksek olduğunu aktaran Bolat, muhalefetin ise başarısız olduğunu söyledi.

Programa, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak ile AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı İlhami Günbegi ve diğer ilgililer katıldı.

Bakan Bolat, daha sonra Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek Vali Hasan Şıldak ile görüştü.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Ticaret Bakanı Ömer Bolat AK Parti Türkiye Güncel

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