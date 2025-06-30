Ticaret Bakanı Bolat, Peygamber'e Yönelik Karikatürü Kınadı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin, "Sözde mizah dergisi maskesiyle Peygamber Efendimize (S.A.V) hakaret eden bu edepsiz yayıncılığı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sözde mizah dergisi maskesiyle Peygamber Efendimize (S.A.V) hakaret eden bu edepsiz yayıncılığı şiddetle kınıyorum. Basın özgürlüğü, kutsallarımıza saldırının kalkanı olamaz. Hukuk nezdinde gereken hesabın sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın. Milletimiz, bu sistematik provokasyonlara karşı sağduyusunu koruyacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de değerlerimize yönelik her türlü ahlaksızlığa karşı kararlılıkla set çekecektir."