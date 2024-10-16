Ticaret Bakanı Bolat: İsrail ile Ticaret 2 Mayıs'tan İtibaren Kesildi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 11. WCI Afrika Forum Toplantısı'na katıldı. Bakan Bolat program çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bolat, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak da Filistin'e destek olmaya çalışırken, İsrail noktasında da İsrail'in bu saldırganlığını durdurması için de İsrail'e yönelik ticareti hem ihracat hem ithalat olarak da 2 Mayıs'tan itibaren tamamen kesmiş durumdayız" dedi.

Bolat, "Her zaman Filistin ve Lübnan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz. İsrail bölge ülkelerini ateşe atmaya çalışıyor, bölgede büyük bir savaş peşinde koşuyor; ama uluslararası topluma da çağrılarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

'TEMEL HEDEFİMİZ ATEŞKESİN KALICI OLARAK SAĞLANMASI'

Ticaret Bakanı Bolat, "Türkiye olarak İsrail'in saldırganlığı vahşeti ve soykırımı karşısında biz bunu durdurmak için uluslararası platformlarda diplomatik temaslarla başta sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız olmak üzere biz herşeyi yaptık. Bunu da zaten Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 16 Ağustos'ta Ankara'ya ziyaretinde TBMM'de defalarca başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkürlerini ileterek defalarca gösterdiler. Daha önce de Hamas yöneticileri geldiklerinde defalarca teşekkür ettiler. Temel hedefimiz bu vahşetin bir an önce durdurulması, bu konuda ateşkesin kalıcı olarak sağlanması. Zaman geçtikçe İsrail'in hedeflerini büyüttüğü anlaşılıyor. Gazze'den Batu Şeria'ya olan saldırıları, Lübnan'a yönelik saldırıları, Suriye'yi, Yemen'e yönelik saldırıları. Biz olayların başlamasından itibaren ticaretimizin azaltılması konusunda yoğun bir çaba sarf ettik. Gümrüklerimizde, işlemler kısmen yavaşlatıldı. Tabi ticareti özel sektör yapıyor. Bu çerçevede her ay yüzde 30 yüzde 40 arası ticarette bir azalma sözkonusu olmuştu." dedi.

'ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRILARIMIZI YAPIYORUZ'

Bakan Bolat, "9 Nisan 2024 tarihinde 1019 kalem üründe toplam 54 fasılda, biz ihracatımızı İsrail'e durdurmuştuk. Burada İsrail'in ateşkese yanaşmaması ve insani yardımların akışını engellemesi karşısında 2 Mayıs tarihinde hem ithalat hem ihracat olarak İsrail'e ticaretimizi gümrüklerde durdurduk. Hiçbir tescil işlemi İsrail için yapılmıyor. Gümrük sistemimiz sistemsel olarak kapalıdır. Biz 2 Mayıs tarihli kararımızda ifade ettiğimiz gibi Filistin hükümetinin, Milli Ekonomi Bakanlığı'nın ısrarlı isteği üzerine Filistin ile ticaretimizin devamı konusunda gümrük işlemlerinde Filistin'e yapılan ve Filistin'e varacağı yerde, Filistinli ithalatçıların, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın izniyle yapmak istediği ithalatlara izin veriyoruz. Çünkü Filistin maalesef, İsrail tarafından kuşatılmış durumda. Gazze'deki büyük yıkım yanında, ki Gazze'de 2.2 milyon insan yaşıyor. Doğu Kudüs'te Batı Şeria'da yaşayan insanlarla, toplam 5.5 milyon Filistin topraklarında yaşayan insanlar var. Filistin'in maalesef kendi hava limanı, deniz limanı gümrük limanı bulunmamakta. Biz de Filistin Milli Ekonomi Bakanlığıyla yakın bir koordinasyon içinde onların akredite ettiği ithalatçılar açısından gümrük işlemlerini yapıyoruz. Filistin'den Türkiye'ye yapmak istedikleri ihracata da izin veriyoruz. Her zaman Filistin ve Lübnan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz. İsrail bölge ülkelerini ateşe atmaya çalışıyor, bölgede büyük bir savaş peşinde koşuyor; ama uluslararası topluma da çağrılarımızı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız her plarformda uluslararası zirvelerde İsrail saldırganlığının durdurulması için çok büyük gayret sarfediyor. Bu noktada da biz Ticaret Bakanlığı olarak da Filistin'e destek olmaya çalışırken, İsrail noktasında da İsrail'in bu saldırganlığını durdurması için de İsrail'e yönelik ticareti hem ihracat hem ithalat olarak da 2 Mayıs'tan itibaren tamamen kesmiş durumdayız" dedi.