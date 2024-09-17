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Bakan Bolat'tan Isparta'daki Esnafa 75 Milyon Liralık Müjde

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta'da STK temsilcilerine yaptığı konuşmada, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) üzerinden finansman maliyetini yüzde elli sübvanse ettiğimiz esnaf kredilerimizde, bugünün hatırasına ilave 75 milyon liralık bir...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta'da STK temsilcilerine yaptığı konuşmada, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) üzerinden finansman maliyetini yüzde elli sübvanse ettiğimiz esnaf kredilerimizde, bugünün hatırasına ilave 75 milyon liralık bir finansman paketi müjdesini verdik." dedi.

Bakan Bolat, kentteki temasları kapsamında Valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Isparta Valisi Aydın Baruş'la bir süre görüşen Bolat, buradan AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti. Kentte esnafla bir araya gelen Bolat, Davraz Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel öğrencilerle buluştu.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda Isparta ve Yalvaç ticaret ve sanayi odaları ile Isparta Ticaret Borsası yöneticileriyle toplantı yapan Bolat, aynı binanın konferans salonunda Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Toplantısı'na katıldı.

Bakan Bolat, STK temsilcilerine yaptığı konuşmada, Isparta'da büyük bir ekonomik başarının yakalandığını söyledi.

Isparta'daki esnafa 75 milyon liralık finansman paketi müjdesi

Kiraz, lavanta, gül ile elma ve diğer meyvelerde büyük üretim artışı olduğunu belirten Bolat, dördüncü organize sanayi bölgesi kurma hazırlığının başlamasıyla Isparta'da ekonomik ilerleme sağlandığını görmenin kendisini memnun ettiğini aktardı.

Bolat, Isparta için iki önemli, olumlu haberi duyurmak istediğini ifade ederek, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği üzerinden finansman maliyetini yüzde elli sübvanse ettiğimiz esnaf kredilerimizde, bugünün hatırasına ilave 75 milyon liralık bir finansman paketi müjdesini verdik. Yarın inşallah bu rakam gönderilecek, esnaflarımız bunu işlerini geliştirmek amacıyla memnuniyetle kullanabilirler." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Isparta Ticaret ve Sanayi Odası binasında Ticaret Bakanlığı olarak Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Ürün Güvenliği Denetimleri Isparta Servisi'nin açılışını yaptıklarını vurgulayan Bolat, "Bunun önemi şu; ithalat yaparken kontroller noktasında burası sorumlu olacak. Yerli üretimin ürün güvenliği noktasında kontrolünü yapacak. Böylece ihracata giden ürünlerimiz açısından kalite standardı, ürün güvenliği standardı yükselmiş olacak. Bu da fiyatın artmasını da beraberinde getirecek." diye konuştu.

Bolat, Isparta Havalimanında İl Gümrük Müdürlüğünün kısım amirliğini en kısa sürede faaliyete başlatacaklarını dile getirerek "İşin artışına göre de oraya yeni bir gümrük müdürlüğü kurma kararı da alabiliriz." dedi.

Isparta'da gümrük işlemlerinin kolaylaşması kapsamında çok ortaklı bir "antrepo" kurma müracaatının bulunulduğuna değinen Bolat, buna ilişkin çalışmaların devam ettiğini, ön iznin bakanlık tarafından verildiğini kaydetti.

"Hindistan pazarı kısmen açıldı"

Bolat, Isparta'nın geçen yılki ihracatının 610 milyar dolara yükseldiğinin altını çizerek, Isparta'nın, Türkiye'nin ihracat sıralamasında 41'inci sıraya yükseldiğini, bu yıl sekiz ay itibariyle kentte 425 milyon dolar ihracat yapıldığını aktardı.

Meyve ürünlerinin ihracatında zaman zaman bazı handikapların ortaya çıkabildiğine işaret eden Bolat, "Isparta için önemli bir pazar olan Rusya ve Ukrayna pazarlarında gerek gönderme anlamında gerekse tahsilat anlamında tıkanıklıklar olabiliyor. Hindistan pazarı kısmen açıldı. Mısır'la alakalı olarak ve Çin ve Japonya'yla olan görüşmelerimizde de o pazarların açılması noktasında azami çaba sarf ediyoruz." bilgisini verdi.

İç pazarda arz sıkıntısı olmasın diye, dökme ve varille zeytinyağı ihracatındaki 100 bin ton ihraç kotasının kaldırıldığını vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

"Esnaflarımıza 22 yılda 527 milyar lira, yaklaşık 18 milyar dolar çok düşük maliyetlerde yüzde elli sübvansiyonlu bir şekilde finansman destekleri verdik. Vermeye de devam ediyoruz. İşçimiz, emeklimiz, çiftçilerimiz ve memurlarımız için de bütçe imkanları çerçevesinde yapılabilecek bütün imkanları sonuna kadar zorluyoruz."

Bolat, Türkiye'nin üretimde ve ihracatta turizm ve hizmet ihracatında büyük bir sıçrama gösterdiğini belirterek, "2021'de yüzde 11,5, 2022'de yüzde 5,5 ve 2023'te yüzde 5,1 büyüdük. Üstüne Rusya Ukrayna savaşı patlak verdi. Yanı başımızda bir dünya savaşı cereyan ediyor. Enerjide, gıdada fiyatlar uçtu ve arz tedariki sorunu ortaya çıktı ama Allah'a şükür ülkemizde yine krizde yol açma, bunu da çözme gayreti içinde olduk." ifadelerine yer verdi.

"El birliğiyle başaracağız"

Bolat, 2023 bütçesinin 4 buçuk trilyon lira olduğunu anımsatarak, depremin verdiği hasarın 2 trilyon lira olarak hesaplandığını, o günün kuruyla rakamın 104 milyar dolara tekabül ettiğine değindi.

Bütçenin neredeyse yüzde 45'i oranında bir enkaz ve yeniden imar çalışması yapılması gerektiğine dikkati çeken Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Bütçedeki bazı kalemlerden tasarruflar yaparak evsiz kalan, iş yeri yıkılan, yüz binlerce insanın ihtiyaçlarını gidermek zorundaydık. O nedenle gerek bütçe dengeleri gerekse döviz noktasındaki dengeyi tutturabilmek için orta vadeli programımızı geçen yıldan bu yana kararlılıkla uyguluyoruz. Büyük bir sabır ve dayanışma gösteren halkımıza şükran borçluyuz. Sonuçlar itibariyle döviz rezervlerimizi bir yılda arttırmayı başardık. Bürüt rezervleriniz 150 milyar dolar sınırında. Deprem bölgesindeki altyapı, üstyapı çalışmaları için aşağı yukarı 2 trilyonun üzerinde para harcandı. Şu ana kadar 101 bin konut teslim ediliyor. Yıl sonuna kadar hedef 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmek. 600 bin civarında konut, iş yerleri, köy evlerinin yapımı tamamlanacak. Bunların da bitirilme hedefleri 2026'nın sonu. Bunu da el birliğiyle başaracağız."

Bakan Bolat, daha sonra şehit ailelerini, Gülbirlik'i ve Isparta Belediyesini ziyaret ederek kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel

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