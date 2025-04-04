Ticaret Bakanı Bolat, gazetecilerin ekonomi gündemine ilişkin sorularını yanıtladı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin açıkladığı ilave gümrük vergilerinin ardından Türkiye'nin bu pazarda rekabette olduğu ülkelere kıyasla avantajlı olacağını belirterek, "Diğer ülkeler bizim üçüncü ülkelerdeki pazarlarımıza ve Türkiye pazarına hücum edecekler, bu konuda biz son derece dikkatli olacağız ve gerekli tedbirlerimizi alacağız." dedi.

Bolat, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı programın ardından gazetecilerinin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin dış ticarette önce ABD sanayisi ve üretimini önceleyen politika izlediğine dikkati çeken Bolat, yeni yönetimin göreve geldiği ilk andan itibaren açık verdiği ülkelere karşı ilave gümrük vergileri getirdiğini söyledi.

Bolat, 2 Nisan'da bütün dünya ülkelerine standart yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Birçok ülkeye de çok daha yüksek oranlar getirildi. Otomotivde de ilave gümrük vergisi söz konusu. ABD oto sanayini korumak istiyor. Türkiye, çok uluslu otomotiv şirketlerinin adeta üretim, yatırım ve tedarik üssü konumunda. Biz ve bu çok uluslu şirketlerle bütün dünya ülkelerine ihracat yapıyoruz. Türkiye, dünyada otomotivde yükselen yıldız ancak otomotivde bizim ana pazarımız Avrupa ve diğer ülkeler. Dolayısıyla ABD'nin yeni getirdiği ilave gümrük vergilerinden kısmen etkileneceğiz ancak ABD pazarında rekabet içinde olduğumuz ülkelere kıyasladığımızda avantajımız olacak."

ABD yönetiminin vergilere ilişkin ülkelerle müzakerelere açık olduğuna işaret eden Bolat, mayıs ortasında resmi ve özel sektörden oluşan güçlü bir heyetle ABD'ye gidecekleri bilgisini verdi.

Bolat, söz konusu "ticaret savaşları"nda sektör ve ürünler bazında ticaret sapmalarının meydana gelebileceğini dile getirerek, "ABD pazarında, rakip ülkeler karşısında mukayeseli avantajımız olabilecek, kötünün iyisi şeklinde. Ancak o diğer ülkeler bizim üçüncü ülkelerdeki pazarlarımıza ve Türkiye pazarına hücum edecekler. Bu konuda da biz son derece dikkatli olacağız ve gerekli tedbirlerimizi alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli ve milli sanayiyi güçlendirerek Türkiye'yi dünya pazarında güçlü ihracatçı konumuna getirmek istediklerini vurgulayan Bolat, Türkiye Yüzyılı'nı "ticaretin yüzyılı" yapmakta kararlı olduklarını bildirdi.

"Katılım müzakerelerine devam etmek istiyoruz"

Bolat, zaman zaman ortaya çıkan konjonktürel gelişmeler karşısında AB'nin Türkiye'nin önemini daha iyi anladığını belirterek, Trump yönetiminin yeni uygulamaları ve Rusya ile ilişkileri geliştirme çabaları karşısında AB üyesi ülkelerde panik havası oluştuğunu söyledi.

Avrupa'nın özellikle savunma alanında oldukça zayıf durumda olduğunu düşündüğünü aktaran Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa'nın güvenliği Türkiye'siz düşünülemez. AB'nin çoğu zaman mazeret tarzındaki engellemeleri olmasa biz katılım müzakerelerine devam etmek istiyoruz. Hükümetimizin dış politikadaki duruşu çok net. Savunma alanında da Avrupa'nın en önemli aktörüyüz. Avrupa, bazı üye ülkelerin takıntılarını halledebilse Türkiye-AB ilişkileri çok daha iyi noktalara gelecek. Dün, Brüksel'de Hazine ve Maliye Bakanı'mız Avrupa Birliği Komisyonunun üyeleriyle toplantılar yaptı. Özellikle AB Komisyonu nezdinde ilişkilerimiz oldukça yapıcı, sıcak ve hareketli."

Bolat, Avrupa'nın savunma ve güvenlik konularıyla ilgili yaptığı liderler toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet etmeye başladığına dikkati çekerek, bu durumun Avrupa tarafında Türkiye'nin gücünün, öneminin ve ağırlığının hissedildiği anlamına geldiğini sözlerine ekledi.