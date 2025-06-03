Ticaret Bakanı Bolat, Fransa'daki OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı

Ticaret Bakanı Bolat, Fransa'daki OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin önceliklerini her platformda olduğu gibi OECD nezdinde de vurgulamayı sürdüreceklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin önceliklerini her platformda olduğu gibi OECD nezdinde de vurgulamayı sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Bolat, Fransa'nın başkenti Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Merkezi'nde düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Bolat, burada "Daha istikrarlı ve dayanıklı küresel değer zincirlerini teşvik etmek amacıyla çok taraflı işbirliğini ve kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemini güçlendirmek" ve "Ticaret politikaları çevresel ve sosyal hedefler ışığında nasıl yeniden gözden geçirilmeli?" başlıklı oturumlara iştirak etti.

Bolat, X hesabından yaptığı açıklamada, toplantıya 40'tan fazla ülkeden bakan ve uluslararası örgütlerin yöneticilerinin katıldığını bildirdi.

Toplantıda, küresel ekonomideki yapısal dönüşüm çerçevesinde ticaret politikalarının konumu ve küresel zorluklar karşısında uluslararası işbirliği imkanlarını ele aldıklarını ifade eden Bolat, katılımcı ülkelerle dünya ekonomisinde yaşanan son gelişmeleri de görüştüklerini aktardı.

Bolat, bu ülkelerle dijital ticaret ve yeşil dönüşüm politikalarına uyum süreci bağlamında daha adil, kapsayıcı ve karşılıklı faydaya dayalı bir küresel ekonomik sistemin inşası için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Küresel pazar payını artıran, dünya ticaretinin merkezinde yer alan stratejik konumu ile öne çıkan ülkemizin önceliklerini her platformda olduğu gibi OECD nezdinde de vurgulamayı sürdüreceğiz."

Bakan Bolat'ın OECD'deki diplomasi trafiği

Toplantıda, birçok ülke temsilcisinin yanı sıra Singapurlu, Bulgar ve İsviçreli mevkidaşlarıyla görüşme fırsatı bulduklarını belirten Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile de verimli bir görüşme yaptıklarını kaydetti.

Bolat, Sefcovic'le, Türkiye-AB ikili ticari ilişkileri, çok taraflı ticaret sisteminin reformu bağlamında işbirliği imkanları ve gelecek dönemde yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduklarını anlattı.

1 Temmuz'da Ankara'da özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenecek Türkiye-AB Üst Düzey Ticaret Diyaloğu'nun 2. toplantısının gündemini de görüştüklerini aktaran Bolat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda küresel ticarette etkin ve güçlü bir Türkiye için çalışmalarımızı uluslararası arenada da kararlılık ve istikrarla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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