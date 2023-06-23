Ticaret Bakanı Bolat, depremzedelerle bir araya geldi

ADIYAMAN Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geldiği Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat depremlerinin büyük hasara neden olduğu Adıyaman'da yaptığı toplantılar ve açıklamalar sonrasında Yeni Mahallede bulunan K-8 Konteyner Kenti ziyaret etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada bulunan depremzedelerle bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek taleplerini de tek tek not aldırdı. Bakan Bolat, daha sonra bir konteyner içerisinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Çocuklara oyuncaklarda dağıtan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya'ya gitmek üzere Adıyaman'dan ayrıldı.