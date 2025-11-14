Ticaret Bakanı Bolat, Bosna Hersek'teki Türk İş Dünyası ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bosna Hersek'te gerçekleştirdiği temaslar kapsamında ülkede faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bolat, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki köklü bağların özel sektörün katkısıyla daha da güçlendiğini vurguladı. Türk firmalarının ülkedeki yatırımları, üretim kapasiteleri, istihdama katkıları ve ticaret hacminin büyümesine sağladıkları desteğin iki ülke ekonomik ilişkilerinin sağlam bir zeminde ilerlediğini gösterdiğini belirtti.

Bakan Bolat, görüşmelerde Türk iş dünyasının Bosna Hersek'te karşılaştığı fırsatlar ile ihtiyaç duydukları destekleri ele aldıklarını, ekonomik iş birliğini daha üst seviyelere taşıyacak yeni alanları değerlendirdiklerini ifade etti.

Bolat, "Bosna Hersek'te ülkemizi başarıyla temsil eden tüm girişimcilerimize ve iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Üretim, yatırım ve ticaret alanında ortaya koydukları gayret, ortak geleceğimize güç katmaktadır." dedi.