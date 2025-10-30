Haberler

Ticaret Bakanı Bolat, Bağdat'ta Irak Ticaret Bakanı El-Greyri ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman El-Greyri ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi için güçlü irade ortaya koyduklarını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede iki ülke ticaret hacmini orta vadede 30 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda atılacak adımların ele alındığını ifade etti. Bolat, şunları kaydetti:

"Bugün, Bağdat Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Türkiye–Irak JETCO Toplantısı ile Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz Bağdat ziyaretimiz kapsamında kıymetli mevkidaşım, Irak Ticaret Bakanı Sayın Etir Davud Selman El-Greyri ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmemizde, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ticari ilişkilerin derinleştirilmesi, mevcut iş birliği alanlarının genişletilmesi ve ortak projelerde ilerleme kaydedilmesi yönündeki güçlü irademizi bir kez daha teyit ettik."

Bolat, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin orta vadede 30 milyar dolara ulaşması için karşılıklı anlayış ve yapıcı diyalog temelinde somut adımlar atılacağını belirtti. Bolat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye olarak, Irak ile her alanda olduğu gibi ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de karşılıklı fayda, adalet ve kalıcı kazanımlar temelinde geliştirme kararlılığındayız. Allah'ın izniyle, Türkiye–Irak ortaklığı önümüzdeki dönemde sadece iki ülkenin değil, bölgenin refahı, istikrarı ve kalkınması için de örnek bir işbirliği modeli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

