Ticaret Bakanı Bolat, Ayakkabı Sanayisi Temsilcileriyle Görüştü

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ayakkabı sanayisinin temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede sektörel gelişmeler ve ihracat hedefleri ele alındı.

Bolat, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten ve Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Ankara'da bir araya geldi. Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıya sektör temsilcileri de katıldı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından şunları aktardı:

"Görüşmemizde, sektörümüzün dünya pazarlarında daha rekabetçi bir yapıya kavuşması, yerli markalarımızın küresel ölçekte daha güçlü bir konuma gelmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durduk. Aynı zamanda, TASD ve TASEV'in eğitim, araştırma ve insan kaynağı geliştirme alanlarındaki katkılarını memnuniyetle dinledik. Üretime, istihdama ve ihracata sunduğu değerli katkılarla ülkemizin kalkınmasına hizmet eden her sektörümüzün olduğu gibi; ayakkabı sektörümüzün de her zaman yanındayız. Ticaret Bakanlığı olarak bu alandaki desteğimizi daha da artırarak sürdüreceğiz."