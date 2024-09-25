Ticaret Bakanı Bolat: ABD ile Ticarette 35 Milyar Dolar Hedefi

- Ticaret Bakanı Bolat: "ABD ile ticaretimizde bu sene 35 milyar doları aşmayı hedefliyoruz"

NEW YORK - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportajda, "ABD, 28 trilyon dolarlık milli geliri, 3,2 trilyon dolarlık ithalatı ve 2 trilyon dolar ihracatı olan bir ülke. 1.2 trilyon dolar dış ticareti açığı veriyor. Bizim karşılıklı ticaretimiz geçen yıl 33 milyar dolardı bu sene 35 milyar doları aşmayı hedefliyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere New York'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Bolat, İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportajda, Türkiye'nin yatırım potansiyeli ve ABD ile ticaret ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen 15. Yatırım Konferansında Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin geleceğine kadar pek çok konuyu ele alındığını söyledi. Bakan Bolat, New York'ta gerçekleştirilen 15. Yatırım Konferansını değerlendirerek, "İki ayrı konferans yapıldı. Dün akşam Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği yatırım konferansına Türkiye'de çok uzun yılladır büyük yatırımları olan 24 dev Amerikan şirketlerinin üst yöneticileri ve Türkiye'nin önde gelen şirket sahipleri ya da yöneticileri katıldı. Bu sabah ise daha çok finans sektörü ile alakalı olan analistler, yöneticiler ve yatırım bankalarının yöneticilerinin katıldığı yine bir yatırım konferansı Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye'den gelen, Ekonomi Bakanları olarak bizler bu toplantılarda yer aldık ve potansiyel yatırımlarla alakalı ülkemizin ekonomik tablosu, gerçekleştirilen başarılı sonuçlar olumlu sonuçlar ve makroekonomik verileri, ekonomik verileri, yatırım teşviklerini muhataplarımıza anlattık" dedi.

Cumhurbaşkanının açık bir davette bulunduğunu kaydeden Bolat, "Türkiye'ye bugüne kadar gelen yatırımcılar pişman olmamıştır. Türkiye'de sizleri yatırıma davet ediyoruz mesajını verdi. Bunun dışında da yaklaşık 4 gün boyuna ABD'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve üyeleri ile de şahsen, heyetler hainde toplantılar yaptık. Dolu dolu geçen program oldu. Yarın da sabah enerji alanında enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın katılacağı bir forum var. Amerikan ve Türk enerji şirketleri bir araya gelecek. Öğleden sonra sanayi ve teknoloji konusunda büyük bir forum olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, BM açılış kuruluna katılmak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği konuşma vesilesiyle Bakanlar olarak kendi sorumluluk alanlarında muhataplarıyla ve yatırımcılarla, ABD'deki Türk sivil toplum kuruluşları ile yoğun bir program olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son yıllarda Latin Amerika ülkeleri ile ticaretin arttırılmasına değinen Bakan, "Bu daha çok Türk-ABD ortak ticaret, yatırım ve turizm alanındaki ilişkileri geliştirmek yolunda bu çabalarımızı sarf ettik. Kuzey Amerika'nın ve Amerikan kıtasının merkez üssü ABD. ABD güçlü bir ekonomi. ABD, 28 trilyon dolarlık milli geliri, 3,2 trilyon dolarlık ithalatı ve 2 trilyon dolar ihracatı olan bir ülke. 1.2 trilyon dolar dış ticareti açığı veriyor. Bizim karşılıklı ticaretimiz geçen yıl 33 milyar dolardı bu sene 35 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Onların bizde 2 binden fazla Amerikan firması 15 milyar doların üzerinde doğrudan yatırımları var. Türk firmalarının da ABD'de 11 milyar dolar yatırımları var. Bu açıdan Türkiye'nin ihracatına da büyük katkı veren dış yatırımlar. Biz bunları çoğalması, Türkiye'ye yatırım gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Turizm alanında 1 milyon 700 bin Amerikan turisti 2024 yılında ülkemizi ziyaret ettiler. Geçen yıl 1 milyon 300 bindi. Burada yukarı çıkış var. Savunma sanayi alanında, havacılık alanında, enerjide, kimyada, önemli yatırım ve iş birlikleri söz konusu. Türkiye bölgesinde güvenilir, güçlü, kaliteli üretim yapan bir ülke olarak lojistik sektöründe de çok başarılı bir ülke olarak başta gelişmiş ülkelere mal ve hizmet ürünleri satabiliriz. İhracat geliri elde edebiliriz. Bunun için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bizim ana ticaret ortaklarımız olmakla beraber bu ticareti arttırmak için önümüzde çok fazla potansiyel var. Ticaret Bakanlığı olarak daha fazla ihracat amacıyla daha fazla irtibat, temas, toplantılar trafiği içindeyiz. Ticaret Bakanlığı olarak tüm ihracatçılarımızı da bu konularda teşvik yönlendirme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye-ABD arasındaki ekonomik işbirliğini hem ticaret hem yatırımlar hem hizmetler hem kritik sanayiler hem turizm alanında geliştirmek için çok büyük imkanlar, fırsatlar var. İki ülke arasında son 1 yıldan bu yana hem siyasal alanda hem ekonomik ticaret alanında iyileşen ve olumlu yönde ilerleyen ilişkiler bu alanlarda karşılıklı ticaretin ve yatırımların artmasını sağlayacaktır. Biz üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Aynı zamanda ABD'de yerleşik 371 bin vatandaşımızın da Amerikan ekonomisi için de daha fazla iş kurduklarını, ticaret yaptıklarını görmekten de memnuniyet duyduk. Aramızdaki ticarette onların ilk tercihi Türkiye'nin ABD'ye köprü kurmak yönünde olmakta. Bu Avrupa için de böyle olmuştu. Bu Amerikan ekonomisi için de vatandaşlarımızın kurdukları iş yerlerinin sayısı arttıkça Türkiye ve Türk ürünleri bu kıtada daha çok tanınacak"

Bakan Bolat'tan İHA ekibine ziyaret

Bakan Bolat, BM Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentindeki Türk Evi'nin tam karşısında görev alan İhlas Haber ajansı ekibini ve dünyaya canlı yayın hizmeti sunan canlı yayın aracını ziyaret ederek İhlas Haber Ajansı Operasyon ve Uluslararası Pazarlama Koordinatörü Özgür Yorul'dan bilgi aldı. Ziyaret sırasında canlı yayın aracını inceleyen Bakan Bolat, "Büyük yatırımlar bunlar" ifadesini kullandı. İHA ekibine teşekkürlerini ileten Bakan Bolat, "gelmiş görmüş olduk bu büyük hizmeti" dedi.