Ticaret Bakanı Bolat, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komisyoneri Sefcovic ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı marjında, Avrupa Birliği (AB) Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komisyoneri Sayın Maros Sefcovic ile görüştüklerini bildirdi. Bolat, görüşmede, Türkiye-AB ikili ticari ilişkileri, çok taraflı ticaret sisteminin reformu bağlamında iş birliği imkanları ve gelecek dönemde yürütülecek çalışmaları ve Temmuz 2025'te Ankara'da özel sektör ve STK'ların katılımıyla düzenlenecek Türkiye-AB Üst Düzey Ticaret Diyaloğu'nun ikinci toplantısının gündemini ele aldıklarını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı marjında, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komisyoneri Sayın Maros Sefcovic ile verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bolat, paylaşımında, görüşmede, Türkiye-AB ikili ticari ilişkileri, çok taraflı ticaret sisteminin reformu bağlamında iş birliği imkanları ve gelecek dönemde yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduklarını dile getirdi. Bolat'ın paylaşımı şu şekilde:

"OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı marjında, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komisyoneri Sayın Maros Sefcovic ile verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye-AB ikili ticari ilişkileri, çok taraflı ticaret sisteminin reformu bağlamında iş birliği imkanları ve gelecek dönemde yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk.

Ayrıca, 1 Temmuz 2025'te Ankara'da özel sektör ve STK'ların katılımıyla düzenlenecek Türkiye-AB Üst Düzey Ticaret Diyaloğu'nun ikinci toplantısının gündemini de ele aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ' Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda küresel ticarette etkin ve güçlü bir Türkiye için çalışmalarımızı uluslararası arenada da kararlılık ve istikrarla sürdürüyoruz."