Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar'dan Senegal'de Diplomasi Trafiği

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Senegal'in başkenti Dakar'da, ülkenin üst düzey ekonomi ve şehircilik bürokratlarıyla bir araya geldi.

Ağar, ziyaret kapsamında Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Serigne Gueye Diop ile Senegal Şehircilik, Yerel Yönetimler ve Bölgesel Planlama Bakanı Balla Moussa Fofana ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantılara TİM, DEİK ve TMB temsilcileri de katıldı.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve ekonomik iş birliği başlıkları ele alındı. Ağar, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile yaptığı toplantıda, Türkiye–Senegal ticaret hacminin 2024'te 400 milyon dolar, 2025'in ilk 11 ayında ise 381,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini aktardı. Her iki ülke lideri tarafından belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin öncelik taşıdığını vurgulayan Ağar, Türkiye ile Senegal'in bu hedefi gerçekleştirebilecek güçlü bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Ağar'ın, Şehircilik ve Bölgesel Planlama Bakanı Fofana ile yaptığı görüşmede ise Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının Senegal'de üstlenebileceği projeler masaya yatırıldı. Hidrokarbon, ulaşım altyapısı, yenilenebilir enerji, iletişim ve bilgi teknolojileri gibi sektörlerde Senegal'in önemli fırsatlar sunduğu değerlendirildi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Senegal arasındaki ekonomik, ticari, yatırım ve müteahhitlik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.