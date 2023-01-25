Tibetliler Yeni Yılı Dua Bayrakları Asarak Karşıladı
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XİGAZE, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nde insanlar geleneklere uyarak Tibet takvimine göre yeni yılı kutlamak için sabahın erken saatlerinde dağların zirvelerine ve evlerinin çatılarına yeni dua bayrakları astı.
XİGAZE, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nde insanlar geleneklere uyarak Tibet takvimine göre yeni yılı kutlamak için sabahın erken saatlerinde dağların zirvelerine ve evlerinin çatılarına yeni dua bayrakları astı.
Kaynak: Xinhua / Güncel