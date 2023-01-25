Tibetliler Yeni Yılı Dua Bayrakları Asarak Karşıladı Güncel Haberler XİGAZE, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nde insanlar geleneklere uyarak Tibet takvimine göre yeni yılı kutlamak için sabahın erken saatlerinde dağların zirvelerine ve evlerinin çatılarına yeni dua bayrakları astı. Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Xigaze kentindeki bir dağda dua bayrakları asan bir kişi, 24 Ocak 2023. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua) XİGAZE, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nde insanlar geleneklere uyarak Tibet takvimine göre yeni yılı kutlamak için sabahın erken saatlerinde dağların zirvelerine ve evlerinin çatılarına yeni dua bayrakları astı. Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Xigaze kentinde sabah manzarası görülüyor, 24 Ocak 2023. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Xigaze kentindeki bir dağda dua bayrakları asan bir kişi, 24 Ocak 2023. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Lhaze ilçesindeki bir tepede dua bayrakları asan insanlar, 23 Ocak 2023. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Xigaze kentindeki bir dağda dua bayrakları asan bir kişi, 24 Ocak 2023. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Tibet Güncel Haberler

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