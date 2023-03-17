Tibetli Çiftçiler İlkbahar Dönemine Modern Tarım Makineleriyle Başladı

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'ya bağlı Macun köyünde Perşembe günü ilkbahar dönemi toprak sürme töreni gerçekleştirildi.

Tibet takvimine göre Perşembe günü, bu yılın ilkbahar dönemi çiftçilik faaliyetlerinin başlangıcına denk geliyor.

Günümüzde tarım makineleri, çiftçilerin yüksek verimliliğe ve iyi bir hasada sahip olmasına yardımcı oluyor. Tibet'te tarımsal üretimin yüzde 80'i makineler yardımıyla gerçekleştiriliyor.

SES 1 (Çince): ZHANG LİANGLİANG, Lhasa'ya Bağlı Macun Köyü Parti Görevlisi:

"Tarım makineleri kooperatifi kurduk. Şu an kooperatifin, biçerdöverler, tohum çıkarma makineleri ve dipkazanlar gibi 28 makine seti var. Tüm bu makineler, özellikle sonbahar ve ilkbahar ekim sezonunda köylülere ücretsiz olarak temin ediliyor."

SES 2 (Çince): DAWA ZHOMA, Macun Köyü Sakini:

"Artık günlük yaşamımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmıyoruz. Çok mutluyum, hiçbir endişem yok."

2022 itibarıyla Macun köyünde kişi başına ortalama yıllık gelir, on yıl öncesine göre iki kat artışla yaklaşık 25.436 yuana (yaklaşık 3.706 ABD doları) çıktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.(XHTV)