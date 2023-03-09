Tibet Ulaşım Ağında İstikrarlı İlerleme Kaydetti

Çin'in güneybatısında bulunan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Ulaştırma İdaresi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, karayolu taşımacılığı sabit varlığına yönelik yaklaşık 16,3 milyar yuan (yaklaşık 2,34 milyar ABD doları) değerindeki yatırımı 2022'de tamamladığını bildirdi.

Çin'in güneybatısında bulunan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Ulaştırma İdaresi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, karayolu taşımacılığı sabit varlığına yönelik yaklaşık 16,3 milyar yuan (yaklaşık 2,34 milyar ABD doları) değerindeki yatırımı 2022'de tamamladığını bildirdi.

İdareye göre yatırım, merkezi hükümet tarafından 2022'de bölgede ulaşım ağlarının inşası için tahsis edilen yaklaşık 36,7 milyar yuanın (yaklaşık 5,31 milyar ABD doları) bir parçası.

İdare, tahsis edilen bu rakamın yeni bir rekor olduğunu belirtti.

Yatırım sayesinde, bölgedeki ilçelerin yüzde 95'i ve köylerin yüzde 78'inden fazlası yollarla birbirine bağlanmış durumda.

720 kilometre uzunluğundaki bölümünün geçen yıl hizmete girmesiyle bölgedeki toplam otoyol uzunluğu 121.400 kilometreye çıktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.(XHTV)