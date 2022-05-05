Tibet'ten Yıldızlı Gökyüzü Manzarası - Haberler

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Tibet'ten Yıldızlı Gökyüzü Manzarası

Xinhua - Güncel
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Tibet'ten Yıldızlı Gökyüzü Manzarası

LHASA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Birden fazla fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulmuş karede, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Lhasa şehrindeki Potala Sarayı'nın üzerindeki gökyüzünde oluşan yıldız izleri görülüyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Dixiao/Xinhua)

LHASA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Birden fazla fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulmuş karede, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Lhasa şehrindeki Potala Sarayı'nın üzerindeki gökyüzünde oluşan yıldız izleri görülüyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Dixiao/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Tibet, Güncel, Haberler

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