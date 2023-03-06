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Tibet'teki Yamdrok Gölü Baharın İlk Günlerindeki Manzarasıyla Büyüledi

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Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Nagarze ilçesinde yer alan Yamdrok Gölü, Tibet'te kutsal kabul ediliyor.

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Nagarze ilçesinde yer alan Yamdrok Gölü, Tibet'te kutsal kabul ediliyor.

Karlarla kaplı dağlarla çevrili göl, dingin güzelliğinden dolayı "Yeşil Yeşim Gölü" diye de anılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tibet Güncel Haberler

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