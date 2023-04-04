Tibet'teki Mağarada 3000 Yıllık Mezarlık Bulundu

LHASA, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Shannan şehrinin Nedong bölgesinde yer alan Gyelsang mezarlığında tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan ve bölgenin şimdiye kadarki en eski mağara içi mezarları ortaya çıkarıldı.

LHASA, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Shannan şehrinin Nedong bölgesinde yer alan Gyelsang mezarlığında tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan ve bölgenin şimdiye kadarki en eski mağara içi mezarları ortaya çıkarıldı.

Karbon-14 tarihleme verilerine göre mağara içi mezarları M.Ö. 1200 civarında inşa edilmiş. Alanda mağara içi mezarlar, taş mezarlar ve toprak çukurlu mezarlar da dahil olmak üzere toplam 40 yeni antik mezar bulundu. Bu mezarların Tibet Tubo Krallığı döneminde M.Ö. 13. yüzyıl ile M.S. 7. yüzyıl arasında inşa edildiği düşünülüyor.

Kalıntılar arasında çanak çömlek, ahşap eşya ve taş eşya gibi malzemeler de gün yüzüne çıkarıldı. Çıkarılan tüm mezar objelerinin arasında çoğunlukla, farklı bölgesel özelliklere sahip özel şekillerde çanak çömlekler bulunuyor.

Bölgenin kültürel kalıntıları koruma enstitüsünde araştırmacı olan Tashi Tsering, mezarlık alanının farklı kültürlerin ve o dönemde Tibet'in iç bölgelerindeki farklı alanlar arasındaki alışveriş ve bağlantıların bir göstergesi olduğunu söyledi.

Tsering, tarih öncesi mezarlığın aynı zamanda Tibet'in orta kesiminin, Shang ve Zhou hanedanlıkları (M.Ö. 1600-M.Ö. 256) kadar erken bir dönemde, nispeten istikrarlı bir kültürel alan oluşturduğuna dair kanıtlar sunduğunu da belirtti.

2022'de ortak bir arkeoloji ekibi Gyelsang mezarlık alanında, toplam kazı alanı yaklaşık 300 metrekareyi kapsayan bir kazı çalışması gerçekleştirmişti.