Tibet'teki Butuo Gölü'nden Bir Manzara - Haberler

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Tibet'teki Butuo Gölü'nden Bir Manzara

Xinhua - Güncel
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Tibet'teki Butuo Gölü'nden Bir Manzara

QAMDO, 23 Mayıs (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Qamdo şehrine bağlı Dengqen ilçesindeki Butuo Gölü'nün manzarası görülüyor, 20 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Dixiao/Xinhua)

QAMDO, 23 Mayıs (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Qamdo şehrine bağlı Dengqen ilçesindeki Butuo Gölü'nün manzarası görülüyor, 20 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Dixiao/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Tibet, Güncel, Haberler

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