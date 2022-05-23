Tibet'teki Butuo Gölü'nden Bir Manzara - Haberler

Tibet'teki Butuo Gölü'nden Bir Manzara
Xinhua - Güncel
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QAMDO, 23 Mayıs (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Qamdo şehrine bağlı Dengqen ilçesindeki Butuo Gölü'nün manzarası görülüyor, 20 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Dixiao/Xinhua)
QAMDO, 23 Mayıs (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Qamdo şehrine bağlı Dengqen ilçesindeki Butuo Gölü'nün manzarası görülüyor, 20 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Dixiao/Xinhua)
Xinhua / Güncel