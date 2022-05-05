Tibet'teki Budist Teoloji Enstitüsü'nde Spor Etkinliği
Xinhua - Güncel
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LHASA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'nın Qushui ilçesinde bulunan Tibet Budist Teoloji Enstitüsü'nde düzenlenen bir spor etkinliğinde ellerinde bir sırıkla koşan rahipler görülüyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Chogo/Xinhua)
LHASA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'nın Qushui ilçesinde bulunan Tibet Budist Teoloji Enstitüsü'nde düzenlenen bir spor etkinliğinde ellerinde bir sırıkla koşan rahipler görülüyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Chogo/Xinhua)
Xinhua / Güncel