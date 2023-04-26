Tibet'teki 5G Baz İstasyonlarının Sayısı 9.500'ü Aştı

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Everest (Qomolangma) Dağı'nın ileri kampında 6.500 metre yükseklikte kurulan 5G baz istasyonunun sinyallerini test eden China Mobil personeli, 21 Mayıs 2020. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

LHASA, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde kurulu 5G baz istasyonlarının sayısı Mart sonu itibarıyla 9.500'ü aştı. Bölgedeki 5G kullanıcılarının sayısıysa 1,03 milyona yaklaştı.

Salı günü düzenlenen 5G+ endüstriyel internet konferansında verilen bilgilere göre Mart sonu itibarıyla, Tibet'teki 74 adet ilçe düzeyindeki bölgenin ana kentsel alanı 5G şebekesi kapsamına girdi.

Tibet, nitelikli ekonomik ve sosyal kalkınmayı ve çeşitli sektörlerin dijital dönüşümü hızlandırmak üzere bu yıl 2.300'ün üzerinde 5G baz istasyonu inşa edecek. 2025'in sonuna kadar 5G baz istasyonlarının sayısının 18.000'e ulaşması bekleniyor.

Tibet'teki ilk 5G baz istasyonu 2019 yılında açıldı. Çin'in bu özerk bölgesi, son yıllarda eğitim, tıbbi bakım, ulaşım ve lojistik alanlarında 5G şebekesi uygulamaları ve teknolojilerinin kullanımını teşvik ediyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre 5G teknolojileri Çin ekonomisinde yaygın şekilde kullanılıyor.