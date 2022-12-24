Tibet'te Üç Kent, Atıksız Kentlere Dönüştürülecek

LHASA, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Tibet Özerk Bölgesi yetkililerine göre, bölge merkezi Lhasa da dahil olmak üzere üç kent 2025 yılına kadar atıksız kent olarak dönüştürülmeye çalışılacak.

Fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Lhasa'daki Lhalu sulak alanı görülüyor, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)

LHASA, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Tibet Özerk Bölgesi yetkililerine göre, bölge merkezi Lhasa da dahil olmak üzere üç kent 2025 yılına kadar atıksız kent olarak dönüştürülmeye çalışılacak.

Ülkenin güneybatı bölgesindeki Lhasa, Xigaze ve Shannan kentleri, Ekoloji ve Çevre Bakanlığı ile bakanlık düzeyindeki 17 birimin öncülüğünde, 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (2021-2025) yaklaşık 100 atıksız kent inşa etme amaçlı ulusal kampanyaya dahil edildi.

Atıksız kentler kampanyası, belediye katı atıklarının minimum üretimi, optimize edilmiş kullanımı ve güvenli şekilde bertaraf edilmesini hedefliyor.

Tibet bölgesel yönetimi tarafından kısa süre önce yayınlanan ilgili çalışma programı, yeşil tarımsal üretimi teşvik etmek, yeşil madenler inşa etmek ve endüstriyel katı atığın kapsamlı kullanımını artırmak da dahil olmak üzere üç kent için çok sayıda sıfır atık hedefi doğrultusunda görev içeriyor.

Çin, atıksız kent denemelerine 2019'da başladı.