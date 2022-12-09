Tibet'te 'Sıfır Karbonlu' Isıtma ve Elektrik Projesi Hazırlandı

LHASA, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Ngari ilinde 110 kilovatlık bir güçlendirici istasyonun elektrifikasyonu başarılı biçimde sağlanırken, özerk bölgede temiz enerji tedarik kapasitesini daha da artırmak için yerel "sıfır karbonlu"...

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Ngari ilinde, elektrik şebekesi enterkonneksiyon bağlantı projesinin bir elektrik iletim kulesi görülüyor, 29 Kasım 2020. (Fotoğraf: Zhan Yan/Xinhua)

LHASA, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Ngari ilinde 110 kilovatlık bir güçlendirici istasyonun elektrifikasyonu başarılı biçimde sağlanırken, özerk bölgede temiz enerji tedarik kapasitesini daha da artırmak için yerel "sıfır karbonlu" güneş fotovoltaik enerji depolama projesi hazırlandı.

Tamamlandığında projenin elektrik şebekesine her yıl ortalama 357,95 milyon kilovat-saat temiz elektrik sağlaması ve yıllık karbondioksit emisyonlarını yaklaşık 254 bin ton azaltması bekleniyor.

Çin Genel Nükleer Enerji Şirketi tarafından geliştirilen ve Shiquanhe kasabasının güneyinde yer alan projenin, 1,5 milyon metrekarelik alanda temiz ısınmayı güvence altına alması da bekleniyor.

Bölgesel hükümetin planına göre Tibet, 2025 yılına kadar inşa edilmiş ve yapım aşamasında 15 milyon kilovatı aşan kurulu hidroelektrik kapasitesine ve 10 milyon kilovatı aşan fotovoltaik güneş enerji kurulu kapasitesine sahip temiz ve yenilenebilir enerji ulusal tanıtım bölgesi inşa edecek.